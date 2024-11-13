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الصين تستقطب 26 مليار دولار في طرح سنداتها بالسعودية

11/13/2024 7:22:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬استقطبت‭ ‬طلبات‭ ‬شراء‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬25.7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لأول‭ ‬طرح‭ ‬سندات‭ ‬دولارية‭ ‬منذ‭ ‬2021،‭ ‬الذي‭ ‬تجريه‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة،‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الصين‭ ‬بدء‭ ‬تسويق‭ ‬سنداتها‭ ‬الدولارية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬عرضت‭ ‬السندات‭ ‬ذات‭ ‬أجل‭ ‬ثلاث‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬بسعر‭ ‬استرشادي‭ ‬25‭ ‬و30‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬فوق‭ ‬عوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬توالياً‭. ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬مكاناً‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الطرح،‭ ‬فعادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬لندن‭ ‬ونيويورك‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لإجراء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعاملات‮»‬‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لوثيقة‭ ‬عرض‭ ‬سابقة،‭ ‬سيتم‭ ‬تداول‭ ‬السندات‭ ‬في‭ ‬بورصتي‭ ‬‮«‬ناسداك‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬و«هونغ‭ ‬كونغ‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابقٍ‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الصينية‭ ‬إنها‭ ‬تخطط‭ ‬لبيع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬السندات‭. ‬

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