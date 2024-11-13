الصين تستقطب 26 مليار دولار في طرح سنداتها بالسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قالت وكالة «بلومبيرغ»، إن الصين استقطبت طلبات شراء تزيد قيمتها على 25.7 مليار دولار لأول طرح سندات دولارية منذ 2021، الذي تجريه في السعودية.
وجاءت هذه الطلبات وفق الوكالة، أمس، بعد إعلان الصين بدء تسويق سنداتها الدولارية في السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الصين عرضت السندات ذات أجل ثلاث وخمس سنوات بسعر استرشادي 25 و30 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، توالياً. وتشير إلى أن السعودية «تعد مكاناً غير معتاد لمثل هذا الطرح، فعادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لإجراء مثل هذه المعاملات».
ووفقاً لوثيقة عرض سابقة، سيتم تداول السندات في بورصتي «ناسداك دبي» و«هونغ كونغ». وفي وقتٍ سابقٍ هذا الشهر، قالت وزارة المالية الصينية إنها تخطط لبيع ما يصل إلى ملياري دولار من السندات.
MENAFN13112024000055011008ID1108884020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.