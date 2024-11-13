مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬إيران‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مفصلية،‭ ‬غداة‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هوامش‭ ‬المناورة‭ ‬بدأت‭ ‬تتقلص‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭. ‬ويزور‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مناخ‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الحاد‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وبعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬لضربات‭ ‬على‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

وتتّهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إيران‭ ‬بالسعي‭ ‬لحيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬بدورها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬عمليات‭ ‬اغتيال‭ ‬علماء‭ ‬وتخريب‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭. ‬وتبادل‭ ‬العدوان‭ ‬اللدودان‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬ضربات‭ ‬مباشرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصراع‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬تنظيمين‭ ‬حليفين‭ ‬لطهران،‭ ‬هما‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وأثار‭ ‬ذلك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬انخراط‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الخفية‭ ‬وضربات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وقال‭ ‬غروسي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬باكو،‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬يزداد‭ ‬توترا‭ ‬وأن‭ ‬هوامش‭ ‬المناورة‭ ‬بدأت‭ ‬تتقلص‭ ‬وأن‭ ‬إيجاد‭ ‬سبل‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬دبلوماسية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬طهران‭ ‬تسمح‭ ‬للوكالة‭ ‬بالقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭. ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬وعمق‭ ‬ومدى‭ ‬طموح‭ ‬برنامج‭ ‬إيران،‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬وسائل‭ ‬لمنح‭ ‬الوكالة‭ ‬رؤية‭ ‬أوضح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬‮«‬يمتلكون‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لتصنيع‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬لديهم‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬عقب‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬واعتمد‭ ‬الجمهوري‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تمثّلت‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأحادي‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭. ‬وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بإيران‭ ‬ويريد‭ ‬لشعبها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬‮«‬بلد‭ ‬ناجح‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬الحؤول‭ ‬دون‭ ‬امتلاك‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬سلاحا‭ ‬نوويا‭.‬

وأبرم‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬أوباما،‭ ‬وأتاح‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬مقابل‭ ‬تقييد‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلميتها‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬أعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬صارمة‭ ‬بعد‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬وردّت‭ ‬طهران‭ ‬ببدء‭ ‬التراجع‭ ‬تدريجيا‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬واتخذت‭ ‬سلسلة‭ ‬خطوات‭ ‬أتاحت‭ ‬نمو‭ ‬وتوسّع‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬من‭ ‬3‭.‬67‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬السقف‭ ‬الذي‭ ‬حدّده‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬المستوى‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬90‭% ‬المطلوب‭ ‬لتطوير‭ ‬سلاح‭ ‬ذري‭.‬