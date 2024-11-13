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اتفاقية التجارة الحرة البريطانية - الخليجية في مراحلها النهائية

11/13/2024 7:22:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السعودية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والخليج،‭ ‬طلبوا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويتهم‭ ‬لأن‭ ‬المعلومات‭ ‬خاصة،‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يمثل‭ ‬أولوية‭ ‬لحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

ووفقاً‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬تجارة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نحو‭ ‬73‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬57‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭). ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬ستعزز‭ ‬التجارة‭ ‬بنحو‭ %‬16‭ ‬والاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬بلومبيرغ‭: ‬‮«‬تلعب‭ ‬الصفقات‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬دوراً‭ ‬حيويّاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬صفقة‭ ‬تجارية‭ ‬حديثة‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬كأولوية،‭ ‬وتركيزنا‭ ‬هو‭ ‬تأمين‭ ‬صفقة‭ ‬تقدم‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية‭ ‬للشركات‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إنجازها‭ ‬بحلول‭ ‬تاريخ‭ ‬محدد‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬قريباً،‭ ‬فسيعطي‭ ‬ذلك‭ ‬دفعة‭ ‬سياسية‭ ‬لحكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬توقع‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬منذ‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

ووعد‭ ‬ستارمر،‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬بإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لتحفيز‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬أن‭ ‬تعزِّز‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬التعريفات‭ ‬وتخفيف‭ ‬الحواجز‭ ‬التجارية‭ ‬الأخرى‭.‬

وبيَّنت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬2‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للبرازيل‭ ‬تقريباً،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬مجتمعة‭ ‬كانت‭ ‬سابع‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬تصدير‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭.‬

ولدى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬مع‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وسنغافورة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭. ‬وهي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والهند‭ ‬والصين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬تنفق‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬لتنويع‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتصنيع‭ ‬الرقائق‭ ‬والسياحة‭. ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لتحولاتهم‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬صناديق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وكان‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬وشركة‭ ‬مبادلة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬وهيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬القطرية‭ ‬مصادر‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭.‬

عقدت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬التجارية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجارة‭ ‬جوناثان‭ ‬رينولدز‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬العاصمة‭ ‬التجارية‭ ‬للإمارات،‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لإنهاء‭ ‬المحادثات‭.‬

وقال‭ ‬رينولدز‭ ‬لبلومبيرغ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬هنا،‭ ‬وشراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭. ‬ويمكن‭ ‬لاتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬تحسين‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬لن‭ ‬تتنازل‭ ‬عن‭ ‬معاييرها‭ ‬البيئية‭ ‬والصحية‭ ‬العامة‭ ‬ورفاهية‭ ‬الحيوان‭ ‬والغذاء‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قيل‭ ‬إن‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتبع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارية‭ ‬فردية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬الإمارات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تتناول‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬غير‭ ‬المغطاة‭ ‬باتفاقيات‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭.‬

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