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حركة الجهاد تنشر مقطع فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين

11/13/2024 7:22:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬نشرت‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أمس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬شخصا‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وتحدّث‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‭ ‬شابّ‭ ‬ملتح‭ ‬عرّف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬ساشا‭ ‬تروبانوف‭ ‬وذكر‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬الفيديو‭ ‬ليس‭ ‬قديما‭. ‬

ودعا‭ ‬تروبانوف‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

وهذا‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬تنشره‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬لتروبانوف،‭ ‬وهو‭ ‬روسي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬

وقال‭ ‬منتدى‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬والمفقودين‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الفيديو‭ ‬إن‭ ‬الشريط‭ ‬يؤكّد‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الرهائن‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يواجه‭ ‬الرهائن‭ ‬خطرا‭ ‬متزايدا‭ ‬بفقدان‭ ‬حياتهم‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الاحتجاز‭... ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬الإمكان‭ ‬إهدار‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بيان‭ ‬المنتدى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صفقة‭ ‬تشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لإعادتهم‭ ‬جميعا‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

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