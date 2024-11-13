حركة الجهاد تنشر مقطع فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة - الوكالات: نشرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس مقطع فيديو يظهر شخصا قدّم نفسه على أنه أحد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وتحدّث في المقطع باللغة العبرية شابّ ملتح عرّف عن نفسه بأنه ساشا تروبانوف وذكر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان التي بدأت في النصف الثاني من سبتمبر الماضي، ما يوحي بأن الفيديو ليس قديما.
ودعا تروبانوف إلى تكثيف الاحتجاجات الرامية إلى «الضغط على الحكومة لإطلاق سراح الرهائن».
وهذا مقطع الفيديو الثالث الذي تنشره حركة الجهاد لتروبانوف، وهو روسي إسرائيلي في العشرينات من عمره.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين تعليقا على نشر الفيديو إن الشريط يؤكّد الحاجة الملحّة إلى إعادة الرهائن. وأضاف: «يواجه الرهائن خطرا متزايدا بفقدان حياتهم بعد أكثر من سنة على الاحتجاز... لم يعد في الإمكان إهدار الوقت».
وأضاف بيان المنتدى أن «صفقة تشمل الإفراج عنهم هي السبيل الوحيد لإعادتهم جميعا إلينا».
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