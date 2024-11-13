الكرات تتحول إلى مصدر قلق وتذمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو - (أ ف ب): تحولت الكرات في موسم التنس الحالي إلى مصدر قلق وتذمر عند اللاعبين الذين يشتكون من خصائصها وتعدد نوعياتها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال بطولة «أيه تي بي» الختامية المقامة حاليا في تورينو.
وعكس الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا هذا الأمر بالقول إن «الكرات مشكلة كبيرة».
يرى معظم اللاعبين الكبار أن جودة جميع العلامات التجارية قد تراجعت وأنهم لا يحبذون الاضطرار إلى اللعب بأنواع مختلفة من الكرات بين دورة وأخرى.
في بطولة «أيه تي بي» الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، كان موضوع الكرات محور كل مؤتمر صحفي.
وترتبط رابطة محترفي كرة المضرب «أيه تي بي» التي تدير دورات الرجال، باتفاقية شراكة مع دانلوب منذ عام 2019 في صفقة تمتد حتى 2028.
لكن «أيه تي بي» قالت إن كرات الشركة اليابانية تُستَخدم فقط «في حوالي نصف الدورات»، بينها أربع في ماسترز الألف نقطة إضافة إلى البطولة الختامية المقامة حاليا.
تستخدم بطولة أستراليا المفتوحة كرات دانلوب، فيما ترتبط بطولتا فرنسا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة بصفقة مع الشركة الأمريكية ويلسون، وبطولة ويمبلدون مع شركة سلازنغر البريطانية.
قال النروجي كاسبر رود بعد فوزه الافتتاحي في بطولة «أيه تي بي» الختامية على الإسباني كارلوس ألكاراس «إذا كان لديك أربع دورات في نفس القارة وتستخدم أربع (نوعيات) كرات مختلفة، فقد يكون الأمر صعبا ويشكل تحديا».
وكان الروسي الحاد الطباع دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، الأكثر انتقادا في هذا الموضوع لدرجة أنه تظاهر مؤخرا في دورة شنغهاي بالبصق على كرة قبل أن يمسح مؤخرته بأخرى.
وقال اللاعب الروسي بعد فوزه الثلاثاء على الأسترالي أليكس دي مينور 6-2 و6-4 «يبدو كما لو أن الكرات تموت في الهواء»، مضيفا «عندما أرد الكرة من مسافة خمسة أمتار (بعيدا عن الشبكة)، تتوقف الكرة حرفيا في النهاية وبالتالي يكون أمام الشخص (المنافس) المتسع من الوقت لمهاجمتي».
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