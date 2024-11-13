الكرات تتحول إلى مصدر قلق وتذمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحولت‭ ‬الكرات‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التنس‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬وتذمر‭ ‬عند‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬خصائصها‭ ‬وتعدد‭ ‬نوعياتها،‭ ‬وقد‭ ‬تجلى‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

وعكس‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الكرات‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

يرى‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬جميع‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬قد‭ ‬تراجعت‭ ‬وأنهم‭ ‬لا‭ ‬يحبذون‭ ‬الاضطرار‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬بأنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬بين‭ ‬دورة‭ ‬وأخرى‭.‬

في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنويا‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬الكرات‭ ‬محور‭ ‬كل‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭.‬

وترتبط‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬دورات‭ ‬الرجال،‭ ‬باتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬دانلوب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬2028‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬كرات‭ ‬الشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬تُستَخدم‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬الدورات‮»‬،‭ ‬بينها‭ ‬أربع‭ ‬في‭ ‬ماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭.‬

تستخدم‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬كرات‭ ‬دانلوب،‭ ‬فيما‭ ‬ترتبط‭ ‬بطولتا‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬بصفقة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويلسون،‭ ‬وبطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سلازنغر‭ ‬البريطانية‭.‬

قال‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديك‭ ‬أربع‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬القارة‭ ‬وتستخدم‭ ‬أربع‭ (‬نوعيات‭) ‬كرات‭ ‬مختلفة،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬ويشكل‭ ‬تحديا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الروسي‭ ‬الحاد‭ ‬الطباع‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬عالميا،‭ ‬الأكثر‭ ‬انتقادا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬تظاهر‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬بالبصق‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمسح‭ ‬مؤخرته‭ ‬بأخرى‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬الكرات‭ ‬تموت‭ ‬في‭ ‬الهواء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أرد‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬خمسة‭ ‬أمتار‭ (‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الشبكة‭)‬،‭ ‬تتوقف‭ ‬الكرة‭ ‬حرفيا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬الشخص‭ (‬المنافس‭) ‬المتسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لمهاجمتي‮»‬‭.‬



