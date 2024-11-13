ظهور أول لأمبيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ظهر‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬99‭-‬111‭.‬

غاب‭ ‬إمبيد‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬إدارة‭ ‬الفريق‭ ‬لعملية‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬اليسرى،‭ ‬كما‭ ‬أوقف‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بعد‭ ‬مشادة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الصحفيين‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬قد‭ ‬أثّر‭ ‬على‭ ‬لعبه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬ضعيف‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و3‭ ‬متابعات‭.‬

ومع‭ ‬غياب‭ ‬إمبيد‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬لياقته،‭ ‬سيطر‭ ‬نيكس‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬وتقدموا‭ ‬تقريبا‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬قبل‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬وتسجيل‭ ‬33‭-‬24‭.‬

تألق‭ ‬كارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬مسجلا‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬البريطاني‭ ‬أو‭ ‬جي‭ ‬أنونوبي‭ ‬التسجيل‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬بوسطن،‭ ‬حقق‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬مفاجأة‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بوسطن‭ ‬سيلتكس‭ ‬المتألق‭ ‬117‭-‬116‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬المصاب‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬متقلبة‭ ‬حيث‭ ‬تبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬التقدم‭ ‬14‭ ‬مرة،‭ ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬الكفة‭ ‬مالت‭ ‬لصالح‭ ‬بوسطن‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬















