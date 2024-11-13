ظهور أول لأمبيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): ظهر لاعب الارتكاز جويل إمبيد أول مرة هذا الموسم ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، لكنه لم يتمكن من مساعدة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تجنب الخسارة أمام ضيفه نيويورك نيكس 99-111.
غاب إمبيد عن أول ست مباريات بسبب إدارة الفريق لعملية تعافيه من إصابة في الركبة اليسرى، كما أوقف لثلاث مباريات بعد مشادة في غرفة الملابس مع أحد الصحفيين.
وبدا أن غيابه عن المباريات قد أثّر على لعبه من خلال أداء ضعيف حيث أنهى المباراة برصيد 13 نقطة و5 تمريرات حاسمة و3 متابعات.
ومع غياب إمبيد عن كامل لياقته، سيطر نيكس على فترات طويلة من المباراة، وتقدموا تقريبا طوال الوقت قبل توسيع الفارق في الربع الرابع وتسجيل 33-24.
تألق كارل-أنتوني تاونز مسجلا 21 نقطة و13 متابعة و6 تمريرات حاسمة بينما تصدر البريطاني أو جي أنونوبي التسجيل برصيد 24 نقطة.
وفي بوسطن، حقق أتلانتا هوكس مفاجأة الجولة الافتتاحية بفوزه على بوسطن سيلتكس المتألق 117-116 رغم غياب نجمه المصاب تراي يونغ.
كانت المباراة متقلبة حيث تبادل الفريقان التقدم 14 مرة، وبدا أن الكفة مالت لصالح بوسطن حين تقدم بفارق 15 نقطة في الربع الثالث.
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