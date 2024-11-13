كندا تحقق مع (وادا)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مونتريال -(أ ف ب): فتحت كندا تحقيقا مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بعد تلقيها شكوى حول كيفية تعامل المنظمة مع العينات البيولوجية المأخوذة من الرياضيين.
وقال مفوض الخصوصية في كندا في بيان إنه سيفحص كيفية جمع واستخدام والإفصاح عن المعلومات التي تحصل عليها وادا من العينات للتأكد من أن إجراءاتها تتماشى مع قوانين الخصوصية الفيدرالية. وذكر مكتب مفوض الخصوصية أن التحقيق أُطلق بعد شكوى تدعي أن وادا أفصحت عن معلومات شخصية إلى اتحادات رياضية دولية.
ويُزعم أن هذه المعلومات استُخدمت لتقييم أهلية الرياضيين على أساس الجنس من دون علمهم أو موافقتهم، وفقا لما ذكره المكتب. ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية حول الشكوى.
وقال متحدث باسم وادا إن الوكالة على علم بالتحقيق و«تتطلع لتوضيح موقفها للمفوض في الوقت المناسب».
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