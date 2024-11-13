كندا تحقق مع (وادا)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتريال‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فتحت‭ ‬كندا‭ ‬تحقيقا‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬بعد‭ ‬تلقيها‭ ‬شكوى‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬المنظمة‭ ‬مع‭ ‬العينات‭ ‬البيولوجية‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭.‬

وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الخصوصية‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬سيفحص‭ ‬كيفية‭ ‬جمع‭ ‬واستخدام‭ ‬والإفصاح‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬وادا‭ ‬من‭ ‬العينات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إجراءاتها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الخصوصية‭ ‬الفيدرالية‭. ‬وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬مفوض‭ ‬الخصوصية‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬أُطلق‭ ‬بعد‭ ‬شكوى‭ ‬تدعي‭ ‬أن‭ ‬وادا‭ ‬أفصحت‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬إلى‭ ‬اتحادات‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭.‬

ويُزعم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬استُخدمت‭ ‬لتقييم‭ ‬أهلية‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجنس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمهم‭ ‬أو‭ ‬موافقتهم،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬المكتب‭. ‬ولم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬حول‭ ‬الشكوى‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وادا‭ ‬إن‭ ‬الوكالة‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتحقيق‭ ‬و«تتطلع‭ ‬لتوضيح‭ ‬موقفها‭ ‬للمفوض‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬