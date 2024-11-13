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كوري يتألق ويفسد عودة تومسون

11/13/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرض‭ ‬الموزّع‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬120‭-‬117،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ (‬إن‭ ‬سيزون‭ ‬سابقا‭) ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬مفسدا‭ ‬عودة‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬إلى‭ ‬خليج‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭.‬

وسجل‭ ‬كوري‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬حظيَ‭ ‬فيها‭ ‬تومسون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬محبوبا‭ ‬في‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬دالاس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬باستقبال‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بسان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬منذ‭ ‬مغادرته‭.‬

ووقف‭ ‬موظفو‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬صفين‭ ‬لتحيته‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬تشايز،‭ ‬فيما‭ ‬هتف‭ ‬المشجعون‭ ‬الذين‭ ‬ارتدوا‭ ‬قبعات‭ ‬بحرية‭ ‬تقديرا‭ ‬للاعب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬باستخدامه‭ ‬قارب‭ ‬الصيد‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إمتاع‭ ‬تومسون‭ ‬للجماهير‭ ‬بست‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭ ‬مسجلا‭ ‬مجموع‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬سرق‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬كوري‭ ‬الأضواء‭ ‬بتألقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

بدت‭ ‬المباراة‭ ‬وكأنها‭ ‬ستنتهي‭ ‬لصالح‭ ‬دالاس‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عند‭ ‬114‭-‬108‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬النهاية‭.‬

لكن‭ ‬كوري‭ ‬سجل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬متتالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬8‭.‬5‭ ‬أمتار،‭ ‬ليمنح‭ ‬ووريرز‭ ‬التقدم‭ ‬118‭-‬114،‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬لتأكيد‭ ‬الفوز‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬النقاط‭ ‬الـ37،‭ ‬قدّم‭ ‬كوري‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬متابعات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬لدالاس‭ ‬كأفضل‭ ‬المسجلين،‭ ‬معه‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬



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