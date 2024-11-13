كوري يتألق ويفسد عودة تومسون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس -(أ ف ب): فرض الموزّع ستيفن كوري نفسه نجما مرة جديدة في فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز على ضيفه دالاس مافريكس 120-117، في افتتاح «كأس أن بي ايه» (إن سيزون سابقا) ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه)، مفسدا عودة كلاي تومسون إلى خليج سان فرانسيسكو.
وسجل كوري 37 نقطة في المباراة التي حظيَ فيها تومسون الذي كان لاعبا محبوبا في غولدن ستايت حيث فاز بلقب الدوري أربع مرات قبل انضمامه إلى دالاس في يوليو الماضي، باستقبال حافل في أول مباراة له بسان فرانسيسكو منذ مغادرته.
ووقف موظفو غولدن ستايت صفين لتحيته عند وصوله إلى ملعب تشايز، فيما هتف المشجعون الذين ارتدوا قبعات بحرية تقديرا للاعب الذي كان يعرف باستخدامه قارب الصيد الخاص به في قدومه إلى الملعب.
وعلى الرغم من إمتاع تومسون للجماهير بست رميات ثلاثية مسجلا مجموع 22 نقطة، سرق زميله السابق كوري الأضواء بتألقه في الربع الرابع وقاد فريقه لتحقيق الفوز.
بدت المباراة وكأنها ستنتهي لصالح دالاس بعدما تقدم بفارق ست نقاط عند 114-108 قبل أكثر من ثلاث دقائق على النهاية.
لكن كوري سجل 10 نقاط متتالية، بما في ذلك رمية ثلاثية مذهلة من مسافة نحو 8.5 أمتار، ليمنح ووريرز التقدم 118-114، ثم أضاف رميتين حرتين لتأكيد الفوز.
إلى جانب النقاط الـ37، قدّم كوري 9 تمريرات حاسمة مع 6 متابعات، في حين سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 31 نقطة لدالاس كأفضل المسجلين، معه أربعة لاعبين بعشر نقاط أو أكثر.
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