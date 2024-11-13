جدة تستضيف سباقات الفورملا إي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جدة – (واس): تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة الجولتين الثالثة والرابعة من سباقات الفورمولا إي للموسم الحادي عشر، يومي 14 و15 فبراير 2025 .
وتأتي أهمية البطولة بصفتها الأول عالميّا لسباقات السيارات الكهربائية بالكامل، والوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات على أنها رياضة خالية من الكربون منذ نشأتها، حيث تقدم بطولة العالم للفورمولا إي سباقات مثيرة إلى قلب بعض المدن الأكثر شهرة في العالم، وبعد ستة مواسم ناجحة لسباقات الفورمولا إي في الدرعية.
ويعكس إعلان استضافة مدينة جدة لهذا السباق التزام فورمولا إي بالابتكار والاستدامة، ويتماشى في الوقت نفسه مع رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن تقدم حلبة كورنيش جدة تجربة سباق لا تنسى للجماهير والسائقين على حد سواء، الأمر الذي يُسهم في النمو الكبير لرياضة المحركات في المنطقة.
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