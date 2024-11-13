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جدة تستضيف سباقات الفورملا إي

11/13/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬تستعد‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة،‭ ‬أسرع‭ ‬حلبة‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬لاستضافة‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬إي‭ ‬للموسم‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ .‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬أهمية‭ ‬البطولة‭ ‬بصفتها‭ ‬الأول‭ ‬عالميّا‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بالكامل،‭ ‬والوحيدة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬رياضة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬إي‭ ‬سباقات‭ ‬مثيرة‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬بعض‭ ‬المدن‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬مواسم‭ ‬ناجحة‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬إي‭ ‬في‭ ‬الدرعية‭.‬

‭ ‬ويعكس‭ ‬إعلان‭ ‬استضافة‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬لهذا‭ ‬السباق‭ ‬التزام‭ ‬فورمولا‭ ‬إي‭ ‬بالابتكار‭ ‬والاستدامة،‭ ‬ويتماشى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬تجربة‭ ‬سباق‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬للجماهير‭ ‬والسائقين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬لرياضة‭ ‬المحركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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