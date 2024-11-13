رسـالـة ((غــضب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أغضب‭ ‬نادي‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ريسترا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬اختياره‭ ‬لمؤثر‭ ‬بلا‭ ‬خبرة‭ ‬احترافية‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

واختار‭ ‬النادي‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬يُدعى‭ ‬‮«‬سبرين‮»‬‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬فيليس‭ ‬سارسفيلد‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُستبدل‭ ‬بعد‭ ‬78‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلمس‭ ‬الكرة‭.‬

و«سبرين‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الاسم‭ ‬المستعار‭ ‬للمؤثر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيفان‭ ‬بوهاخيروك،‭ ‬الذي‭ ‬يتابعه‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬قنواته‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تويتش‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬حققت‭ ‬تغريدة‭ ‬ريسترا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬تواجد‭ ‬سبربن‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة،‭ ‬مقارنة‭ ‬ببضعة‭ ‬آلاف‭ ‬فقط‭ ‬للمباراة‭ ‬العادية‭.‬

وانتقدت‭ ‬شخصيات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬النادي‭ ‬بشدة‭.‬

وأدان‭ ‬خوان‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيرون،‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬السابق‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬إستوديانتيس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬بلاتا‭ ‬الحالي،‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«عدم‭ ‬احترام‭ ‬كامل‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وللاعبين‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬اعتبر‭ ‬بريان‭ ‬روميرو،‭ ‬مهاجم‭ ‬فيليس‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬أمام‭ ‬ريسترا‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬سبرين‭ ‬هو‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬و«رسالة‭ ‬سيئة‭ ‬توجه‭ ‬للمجتمع‭ ‬وللأطفال‭ ‬ولمن‭ ‬يحاولون‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهدهم‭ ‬لدخول‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬ريسترا،‭ ‬ميلتون‭ ‬سيليس‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬صديق‭ ‬للنادي‭ ‬ولديه‭ ‬عقد‭... ‬دعوه‭ ‬يستمتع،‭ ‬الجميع‭ ‬يرغبون‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وعلّق‭ ‬نادي‭ ‬ريسترا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نيتنا‭ ‬مطلقا‭ ‬إظهار‭ ‬عدم‭ ‬الاحترام‭ ‬لنادي‭ ‬فيليس‭ ‬سارسفيلد‭ ‬أو‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬فيليس‭ ‬أُبلغ‭ ‬بالمبادرة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هدفنا‭ (‬ولا‭ ‬يزال‭) ‬جذب‭ ‬جماهير‭ ‬جديدة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬بين‭ ‬العوالم‭ ‬والمنصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المنتج‭ (‬كرة‭ ‬القدم‭) ‬ونادينا‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بلحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬وطلب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬محتمل‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بسمعة‭ ‬ونزاهة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية‮»‬‭.‬



