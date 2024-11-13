Thursday, 14 November 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسـالـة ((غــضب))

11/13/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أغضب‭ ‬نادي‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ريسترا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬اختياره‭ ‬لمؤثر‭ ‬بلا‭ ‬خبرة‭ ‬احترافية‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

واختار‭ ‬النادي‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬يُدعى‭ ‬‮«‬سبرين‮»‬‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬فيليس‭ ‬سارسفيلد‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُستبدل‭ ‬بعد‭ ‬78‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلمس‭ ‬الكرة‭.‬

و«سبرين‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الاسم‭ ‬المستعار‭ ‬للمؤثر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيفان‭ ‬بوهاخيروك،‭ ‬الذي‭ ‬يتابعه‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬قنواته‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تويتش‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬حققت‭ ‬تغريدة‭ ‬ريسترا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬تواجد‭ ‬سبربن‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة،‭ ‬مقارنة‭ ‬ببضعة‭ ‬آلاف‭ ‬فقط‭ ‬للمباراة‭ ‬العادية‭.‬

وانتقدت‭ ‬شخصيات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬النادي‭ ‬بشدة‭.‬

وأدان‭ ‬خوان‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيرون،‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬السابق‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬إستوديانتيس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬بلاتا‭ ‬الحالي،‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«عدم‭ ‬احترام‭ ‬كامل‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وللاعبين‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬اعتبر‭ ‬بريان‭ ‬روميرو،‭ ‬مهاجم‭ ‬فيليس‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬أمام‭ ‬ريسترا‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬سبرين‭ ‬هو‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬و«رسالة‭ ‬سيئة‭ ‬توجه‭ ‬للمجتمع‭ ‬وللأطفال‭ ‬ولمن‭ ‬يحاولون‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهدهم‭ ‬لدخول‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬ريسترا،‭ ‬ميلتون‭ ‬سيليس‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬صديق‭ ‬للنادي‭ ‬ولديه‭ ‬عقد‭... ‬دعوه‭ ‬يستمتع،‭ ‬الجميع‭ ‬يرغبون‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وعلّق‭ ‬نادي‭ ‬ريسترا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نيتنا‭ ‬مطلقا‭ ‬إظهار‭ ‬عدم‭ ‬الاحترام‭ ‬لنادي‭ ‬فيليس‭ ‬سارسفيلد‭ ‬أو‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬فيليس‭ ‬أُبلغ‭ ‬بالمبادرة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هدفنا‭ (‬ولا‭ ‬يزال‭) ‬جذب‭ ‬جماهير‭ ‬جديدة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬بين‭ ‬العوالم‭ ‬والمنصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المنتج‭ (‬كرة‭ ‬القدم‭) ‬ونادينا‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بلحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬وطلب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬محتمل‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بسمعة‭ ‬ونزاهة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية‮»‬‭.‬


MENAFN13112024000055011008ID1108884008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث