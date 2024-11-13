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قرية البحرين الدولية للقدرة تحتضن ثاني سباقات الموسم

11/13/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬و100‭ ‬كم‭ ‬والسباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬المحلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬16‭ ‬نوفمبر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للسباقات‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬المسابقات‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬السباقات‭ ‬الأولى‭ ‬نجاحات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاسطبلات‭ ‬المحلية،‭ ‬مبينا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭.‬

وتمنى‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لكافة‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬المحلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬نحو‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬مختلف‭ ‬الانجازات‭ ‬الخارجية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لانطلاق‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ثاني‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقيمت‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وعملت‭ ‬اللجان‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭.‬

وسيكون‭ ‬البرنامج‭ ‬حافلا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬إقامة‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للسباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬80‭.‬

وتحتضن‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬80‭ ‬كم‭.‬

وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم،‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬الفرسان‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

وشكل‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللجان،‭ ‬حيث‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬محمد‭ ‬دادالله،‭ ‬وتضم‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالصمد‭ ‬البوسطة‭ ‬وفهد‭ ‬ماجد‭ ‬وعلي‭ ‬غلوم‭ ‬وحيدر‭ ‬رفيعي‭ ‬وحسن‭ ‬علي،‭ ‬والمندوب‭ ‬الفني‭ ‬سعيد‭ ‬خميس‭ (‬عُمان‭)‬،‭ ‬ورئيس‭ ‬المفوضين‭ ‬أيمن‭ ‬الزدجالي‭ (‬عُمان‭)‬،‭ ‬والمفوضين‭: ‬منير‭ ‬الدمستاني‭ ‬وحميد‭ ‬مرزوق‭ ‬ووليد‭ ‬العجمي،‭ ‬وناصر‭ ‬المطلق،‭ ‬ومحمود‭ ‬الدمستاني،‭ ‬وضيف‭ ‬الدمستاني،‭ ‬ومشعل‭ ‬محمد،‭ ‬واللجنة‭ ‬البيطرية‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أبو‭ ‬الشوك،‭ ‬والمفوض‭ ‬البيطري‭ ‬الأجنبي‭ ‬حسن‭ ‬الهاشم‭ (‬السعودية‭)‬،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭: ‬ميلو‭ ‬كانابو‭ (‬الدومينيكان‭)‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬إبراهيم‭ (‬السعودية‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬البحرين‭: ‬صباح‭ ‬الكعبي،‭ ‬وعباس‭ ‬الحايكي،‭ ‬ومحمد‭ ‬حمدي،‭ ‬ووديعة‭ ‬حسن،‭ ‬ومحمد‭ ‬ناجي،‭ ‬وشرين‭ ‬عادل،‭ ‬والبيطريون‭ ‬المعالجون‭: ‬إبراهيم‭ ‬يوسف،‭ ‬ومصطفى‭ ‬سعيد،‭ ‬وياسر‭ ‬الماكنة،‭ ‬وسيدحسين‭ ‬ناصر‭ ‬وريان‭ ‬السماك،‭ ‬وكريم‭ ‬علوان،‭ ‬وأحمد‭ ‬منديل،‭ ‬ومحمود‭ ‬سمير،‭ ‬ومفوض‭ ‬عينات‭ ‬دم‭ ‬الجياد‭ ‬وفحص‭ ‬المنشطات‭ ‬نزار‭ ‬كالاثل‭ (‬عُمان‭)‬،‭ ‬ومدير‭ ‬الخدمات‭ ‬البيطرية‭ ‬ياسر‭ ‬الماكنة،‭ ‬وفني‭ ‬المختبر‭ ‬ميرغني‭ ‬جيلاني،‭ ‬وفني‭ ‬عينات‭ ‬دم‭ ‬الجياد‭ ‬وفحص‭ ‬المنشطات‭: ‬أحمد‭ ‬ضيف‭.‬

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