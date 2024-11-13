قرية البحرين الدولية للقدرة تحتضن ثاني سباقات الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة تنظيم سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كم و100 كم والسباقات التأهيلية المحلية لمسافة 40 و80 كم خلال الفترة 14-16 نوفمبر.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة أن الاتحاد حريص على تحقيق كامل النجاح للسباقات في ثاني المسابقات للموسم الجديد بعد أن سجلت السباقات الأولى نجاحات مميزة من حيث المشاركة من مختلف الاسطبلات المحلية، مبينا سموه أن الاتحاد حرص على تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين.
وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لكافة الفرسان المشاركين في السباقات الدولية والتأهيلية المحلية، مؤكدا سموه حرص الاتحاد على العمل يدا بيد نحو فتح آفاق رحبة لمواصلة تطور رياضة القدرة في البحرين والتي تنعكس على المشاركات الخارجية عبر تحقيق مختلف الانجازات الخارجية.
من جهته، أنهى الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات اللازمة لانطلاق السباقات التي تعتبر ثاني محطة في الموسم الجديد 2024/2025 بعد أن أقيمت السباقات التأهيلية الدولية والمحلية الشهر الماضي.
وعملت اللجان على إنهاء كافة التحضيرات في وقت مبكر قبل انطلاق الفحص البيطري.
وسيكون البرنامج حافلا في قرية البحرين الدولية للقدرة انطلاقاً من اليوم الخميس، الذي سيشهد إقامة الفحص البيطري للسباق الدولي لمسافة 100 كم والسباق المحلي لمسافة 80.
وتحتضن قرية البحرين الدولية للقدرة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024 انطلاق السباق الدولي لمسافة 100 كم والسباق المحلي لمسافة 80 كم.
وستكون الأنظار متجهة نحو يوم السبت 16 نوفمبر 2024 الذي سيشهد إقامة السباق الدولي لمسافة 120 كم، والسباق المحلي لمسافة 40 كم، حيث سيتنافس الفرسان خلال سباق 120 كم من أجل الحصول على المراكز الأولى والصعود على منصة التتويج.
وشكل الاتحاد اللجان، حيث يرأس لجنة التحكيم محمد دادالله، وتضم مهدي حسن وعبدالصمد البوسطة وفهد ماجد وعلي غلوم وحيدر رفيعي وحسن علي، والمندوب الفني سعيد خميس (عُمان)، ورئيس المفوضين أيمن الزدجالي (عُمان)، والمفوضين: منير الدمستاني وحميد مرزوق ووليد العجمي، وناصر المطلق، ومحمود الدمستاني، وضيف الدمستاني، ومشعل محمد، واللجنة البيطرية برئاسة عبدالرحمن أبو الشوك، والمفوض البيطري الأجنبي حسن الهاشم (السعودية)، وأعضاء اللجنة: ميلو كانابو (الدومينيكان)، ومحمد إبراهيم (السعودية)، ومن البحرين: صباح الكعبي، وعباس الحايكي، ومحمد حمدي، ووديعة حسن، ومحمد ناجي، وشرين عادل، والبيطريون المعالجون: إبراهيم يوسف، ومصطفى سعيد، وياسر الماكنة، وسيدحسين ناصر وريان السماك، وكريم علوان، وأحمد منديل، ومحمود سمير، ومفوض عينات دم الجياد وفحص المنشطات نزار كالاثل (عُمان)، ومدير الخدمات البيطرية ياسر الماكنة، وفني المختبر ميرغني جيلاني، وفني عينات دم الجياد وفحص المنشطات: أحمد ضيف.
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