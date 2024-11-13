اليوم انطلاق كأس الاتحاد لكرة السلة ((التنشيطية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وستكون‭ ‬الانطلاقة‭ ‬عبر‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬مبارياتها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬القادمة‭ ‬الخميس،‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭.‬

وستقام‭ ‬غدا‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬سترة‭ ‬والمنامة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬أ‮»‬،‭ ‬وتليها‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬وتجمع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬الفرق‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬ومشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025،‭ ‬وتلعب‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬لاعبين‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬وبمشاركة‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭.‬

كما‭ ‬تلعب‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬