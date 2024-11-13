اليوم انطلاق كأس الاتحاد لكرة السلة ((التنشيطية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم منافسات كأس اتحاد السلة للموسم الرياضي 2024-2025.
وستكون الانطلاقة عبر الجولة الأولى ضمن الدور التمهيدي، والتي ستقام مبارياتها خلال الأيام الثلاثة القادمة الخميس، الجمعة والسبت.
وستقام غدا مباراتين، الأولى عند الساعة الخامسة والنصف مساءً وتجمع بين سترة والمنامة ضمن المجموعة «أ»، وتليها المباراة الثانية عند الساعة السابعة والنصف مساءً وتجمع مدينة عيسى والأهلي ضمن المجموعة «ب».
وتسعى الفرق للاستفادة من هذه البطولة لرفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق منافسات الدوري في ديسمبر القادم.
وتقام البطولة التنشيطية خلال فترة توقف دوري زين لكرة السلة، ومشاركة منتخب الرجال في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025، وتلعب البطولة من دون لاعبين المنتخب الأول وبمشاركة محترف واحد فقط على أرضية الملعب.
كما تلعب مباريات البطولة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
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