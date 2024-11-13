منتخب رجال السلة يغادر إلى تونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادر‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬تونس‭ ‬وذلك‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬استعدادً‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭.‬

وبدأ‭ ‬تجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بإقامته‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وكانت‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لاعبًا،‭ ‬هم‭: ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬علي‭ ‬شكرالله،‭ ‬صادق‭ ‬شكر‭ ‬الله،‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬صباح‭ ‬حسين،‭ ‬حسين‭ ‬سلمان،‭ ‬مرتضى‭ ‬اسماعيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحترف‭ ‬العائد‭ ‬لصفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬وين‭ ‬شيزم‭.‬