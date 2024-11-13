منتخب رجال السلة يغادر إلى تونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادر منتخب البحرين الأول لكرة السلة إلى تونس وذلك لإقامة معسكره التدريبي استعدادً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025.
وبدأ تجمع المنتخب الثلاثاء الماضي بإقامته حصة تدريبية على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
وكانت قائمة المنتخب التي اعتمدها المدرب اللبناني جاد الحاج مكونة من 12 لاعبًا، هم: مصطفى حسين، علي حسين، محمد أمير، محمود عباس، ميثم جميل، علي شكرالله، صادق شكر الله، محمد بوعلاي، أحمد سلمان، صباح حسين، حسين سلمان، مرتضى اسماعيل، بالإضافة إلى المحترف العائد لصفوف المنتخب وين شيزم.
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