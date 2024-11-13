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((آيـلانـد كـلاســيـك)) للـجــولـف تـواصــل تحـضــيراتـها

11/13/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬السنوية‭ ‬الخيرية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفي‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الخاص‭ ‬بصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭. ‬وتُقام‭ ‬الفعالية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‭ ‬لبرنامج‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬بالمستشفى‭.‬

تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬صباحًا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهرًا،‭ ‬وستبدأ‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬مباشرة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭. ‬ستتضمن‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬نسق‭ ‬منتجع‭ ‬فلوريدا‭ ‬للمحترفين‭ ‬أيضًا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬وتشويق‭ ‬الفعالية‭.‬

قال‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬ملعب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للجولف‭ ‬ملعبًا‭ ‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬ويتطلع‭ ‬لاعبو‭ ‬الجولف‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬ممكنًا‭ ‬لولا‭ ‬كرم‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمنحنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لإدارة‭ ‬بطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭. ‬كما‭ ‬نتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭.‬‮»‬

ستتوج‭ ‬الفعالية‭ ‬بحفل‭ ‬عشاء‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬بفندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬آند‭ ‬سبا‭ ‬حيث‭ ‬ستُكرم‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭.‬


قائمة‭ ‬الرعاة

الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬للبطولة‭: ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬رعاة‭ ‬اميرلاد‭ ‬للبطولة‭: ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬،‭ ‬الحواج

الرعاة‭ ‬الذهبيون‭ ‬للبطولة‭: ‬مجلة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬ذيس‭ ‬مونث‮»‬،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف،‭ ‬زيروكس‭.‬

الرعاة‭ ‬الفضيون‭ ‬للبطولة‭: ‬مجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن‭ ‬،‭ ‬كوستا‭ ‬كوفي‭ ‬من‭ ‬الزياني‭ ‬للأغذية،‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس،‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭.‬

رعاة‭ ‬ساريات‭ ‬حُفر‭ ‬ملعب‭ ‬البطولة‭: ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ - ‬البحرين،‭ ‬أكوا‭ ‬كول،‭ ‬كوكاكولا،‭ ‬فندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو،‭ ‬ديكو‭ ‬البحرين‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭.‬،‭ ‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز،‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للتموين،‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭.‬

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