((آيـلانـد كـلاســيـك)) للـجــولـف تـواصــل تحـضــيراتـها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
من المقرر أن تبدأ فعاليات بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية لعام 2024 تحت رعاية جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وفي ملعب الجولف الخاص بصاحب الجلالة في قصر الصافرية. وتُقام الفعالية رفيعة المستوى مدة ثلاثة أيام لجمع الأموال لبرنامج التوعية المجتمعية بالمستشفى.
تبدأ فعاليات المجموعة الأولى من بطولة الجولف في اليوم الأول في تمام الساعة 7:00 صباحًا، على الرغم من أن حفل الافتتاح الرسمي سيقام في تمام الساعة 12 ظهرًا، وستبدأ من بعدها مباشرة المجموعة الثانية من مجموعات لاعبي الجولف. ستتضمن البطولة التي تتبع نسق منتجع فلوريدا للمحترفين أيضًا العديد من المسابقات الجانبية التي تزيد من متعة وتشويق الفعالية.
قال الدكتور جورج شيريان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية: «يعد ملعب جلالة الملك للجولف ملعبًا فريدًا من نوعه ويتطلع لاعبو الجولف إلى فرصة اللعب في الملعب كل عام. ولم يكن هذا ممكنًا لولا كرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمنحنا الفرصة لإدارة بطولة آيلاند كلاسيك. كما نتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في هذه الفعالية من الرعاة.»
ستتوج الفعالية بحفل عشاء في 21 نوفمبر 2024 سيقام في بفندق دبلومات راديسون بلو آند سبا حيث ستُكرم الشركات الراعية.
قائمة الرعاة
الراعي الماسي للبطولة: بنك البحرين الوطني.
رعاة اميرلاد للبطولة: إبراهيم خليل كانو ، الحواج
الرعاة الذهبيون للبطولة: مجلة «بحرين ذيس مونث»، النادي الملكي للجولف، زيروكس.
الرعاة الفضيون للبطولة: مجموعة افريكان آند ايسترن ، كوستا كوفي من الزياني للأغذية، كريدي ماكس، أمريكان إكسبريس.
رعاة ساريات حُفر ملعب البطولة: الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - البحرين، أكوا كول، كوكاكولا، فندق دبلومات راديسون بلو، ديكو البحرين ذ.م.م.، جلف ديلي نيوز، محمد جلال للتموين، بنك الخليج المتحد.
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