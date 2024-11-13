المـقـلـة يـدشــن النـســـخـة الـ36 من بـطــــولـة ((جيبك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ووسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين،‭ ‬وأعضاء‭ ‬وضيوف‭ ‬النادي،‭ ‬افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬‭ ‬جيبك‮»‬‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬كلمة،‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬220‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭.‬

وأعرب‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬وشكره‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬لمواصلة‭ ‬رعاية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬واستمرت‭ ‬تقام‭ ‬سنويا،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬بالتوفيق‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬ثم‭ ‬أعلن‭ ‬رسميا‭ ‬افتتاح‭ ‬البطولة‭.‬

وتضمن‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للبطولة‭ ‬إقامة‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬وفردي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬انطلقت‭ ‬أولى‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬كالتالي‭:‬

‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬رجال‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬ناصر‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬بو‭ ‬خماس‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬5،‭

‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬نفس‭ ‬المسابقة‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬لليود‭ ‬برماس‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬عمار‭ ‬الوزان‭ ‬بنتيجة‭ ‬6-3‭ ‬و‭ ‬6‭-‬2‭ ‬،‭ ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬مصطفى‭ ‬العلوي‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬بريفن‭ ‬بركاش‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬شريف‭ ‬سعدالله‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الكوري‭ ‬جي‭ ‬سينج‭ ‬لي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬،‭ ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عرفان‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬عبد‭ ‬المطلب‭ ‬بنتيجة‭ ‬6-2‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬نفس‭ ‬المسابقة‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬ستيفن‭ ‬متياس‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البيلاروسي‭ ‬هيندزي‭ ‬بتشياني‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

ويشهد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬إقامة‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال،‭ ‬وأهمها‭ ‬لقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬مصطفى‭ ‬العلوي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬جيلبرت‭ ‬سينيكروز،‭ ‬ولقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬المحمود‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجودر،‭ ‬وفي‭ ‬لقاء‭ ‬بحريني‭ ‬أخر‭ ‬يتقابل‭ ‬اللاعب‭ ‬بدر‭ ‬بوعلي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭.‬