المـقـلـة يـدشــن النـســـخـة الـ36 من بـطــــولـة ((جيبك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ووسط حضور كبير من اللاعبين المشاركين، وأعضاء وضيوف النادي، افتتحت مساء الثلاثاء الماضي بطولة « جيبك» الـ 36 المفتوحة في التنس، وبهذه المناسبة ألقى رئيس نادي البحرين للتنس خميس محمد المقلة كلمة، أشاد فيها بالإقبال الكبير من اللاعبين المشاركين في البطولة، والبالغ عددهم 220 لاعبا ولاعبة.
وأعرب المقلة عن امتنانه وشكره لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لمواصلة رعاية هذه البطولة والتي تعتبر من أقدم وأكبر بطولات التنس في مملكة البحرين، حيث انطلقت البطولة للمرة الأولى عام 1987 واستمرت تقام سنويا، وعلى مدى 36 عاما دون انقطاع، وفي ختام كلمته أعرب رئيس النادي عن تمنياته لكل اللاعبين المشاركين بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج، ثم أعلن رسميا افتتاح البطولة.
وتضمن اليوم الافتتاحي للبطولة إقامة 13 مباراة في مسابقة فردي الرجال وفردي الرواد سن 45 سنة، والتي أقيمت على 3 مراحل انطلقت أولى مبارياتها في تمام الساعة السادسة مساء.
وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
في مسابقة الفردي رجال فاز اللاعب البحريني ناصر الأسد على مواطنه اللاعب علي بو خماس بنتيجة 6-1 و7-5،
وفي إطار نفس المسابقة فاز اللاعب الفلبيني لليود برماس على اللاعب البحريني عمار الوزان بنتيجة 6-3 و 6-2 ، وفاز اللاعب البحريني مصطفى العلوي على اللاعب الهندي بريفن بركاش بنتيجة 6-1 و6-1 ، وفي مسابقة فردي الرواد سن 45 سنة فاز اللاعب الأمريكي شريف سعدالله على اللاعب الكوري جي سينج لي بنتيجة 6-3 و7-5 ، وفاز اللاعب البحريني محمد عرفان على اللاعب المصري عبد الفتاح عبد المطلب بنتيجة 6-2 و6-1، وفي إطار نفس المسابقة فاز اللاعب الألماني ستيفن متياس على اللاعب البيلاروسي هيندزي بتشياني بنتيجة 6-3 و6-3.
ويشهد نادي البحرين للتنس اليوم الخميس إقامة 16 مباراة في الدور الثاني من مسابقة فردي الرجال، وأهمها لقاء اللاعب البحريني مصطفى العلوي مع اللاعب الفلبيني جيلبرت سينيكروز، ولقاء اللاعب البحريني أحمد المحمود مع مواطنه عبدالرحمن الجودر، وفي لقاء بحريني أخر يتقابل اللاعب بدر بوعلي مع اللاعب طلال محمد.
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