فتح باب التسجيل للإعلاميين لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعلن اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال والتي تحتضنها مملكة البحرين من 4 حتى 15 ديسمبر 2024 فتح باب التسجيل للإعلاميين للحصول على بطاقات الاعتماد لتغطية منافسات البطولة التي تقام لأول مرة على أرض البحرين برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وتدعو اللجنة المنظمة كل الإعلاميين الرسميين من صحفيين ومصورين الممثلين للصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية إلى تسجيل جميع البيانات عبر الرابط التالي باللغة الإنجليزية https :// docs . google . com / forms / d / e /1 FAIpQLScwfEu 7 PulQyqxpwmKhl 6 N _2 XnT -77 k 0 UCGrHZbvXVqLsTQPw / viewform?pli =1 ابتداء من الثلاثاء 12 نوفمبر، على أن يغلق باب التسجيل بتاريخ 30 نوفمبر الجاري فيما سيتم إعلان لاحقا تفاصيل عملية تسلم بطاقات الاعتماد لجميع الإعلاميين راجين من الجميع الالتزام بموعد التسجيل.
وتواصل اللجنة المنظمة استعداداتها وفق الجهود التي تبذلها اللجان العاملة، وذلك لإقامة هذا الحدث الرياضي العالمي على أرض مملكة البحرين، والتي تتطلع من خلاله إلى تحقيق نجاح جديد يضاف للمكتسبات التي حققتها البحرين في المجال الرياضي، والذي يعزز من موقع المملكة كوجهة رئيسية في العالم لاحتضان كبرى البطولات.
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