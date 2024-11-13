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فتح باب التسجيل للإعلاميين لبطولة العالم لرفع الأثقال

11/13/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للإعلاميين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬لتغطية‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وتدعو‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬كل‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الرسميين‭ ‬من‭ ‬صحفيين‭ ‬ومصورين‭ ‬الممثلين‭ ‬للصحف‭ ‬المحلية‭ ‬ووكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬وممثلي‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والإذاعية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ https ‭://‬ docs ‭.‬ google ‭.‬ com ‭/‬ forms ‭/‬ d ‭/‬ e ‭/‬1 FAIpQLScwfEu 7 PulQyqxpwmKhl 6 N ‭_‬2 XnT -77 k 0 UCGrHZbvXVqLsTQPw ‭/‬ viewform?pli ‭=‬1‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬نوفمبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يغلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬لاحقا‭ ‬تفاصيل‭ ‬عملية‭ ‬تسلم‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬لجميع‭ ‬الإعلاميين‭ ‬راجين‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬الالتزام‭ ‬بموعد‭ ‬التسجيل‭.‬

وتواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬استعداداتها‭ ‬وفق‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬للمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لاحتضان‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭.‬

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