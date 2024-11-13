توفيقي تتوج ((شباب أبوقوة)) بلقب بطولة المملكة لجيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توجت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، فريق مركز تمكين شباب أبوقوة بطلاً لبطولة المملكة الحادية والعشرين لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين، التي نظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين شباب أبوقوة، بدعم من وزارة شؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم.
وتمكن فريق مركز تمكين شباب أبوقوة من الفوز
في المباراة النهائية على فريق مركز تمكين شباب السنابس بهدف دون مقابل سجله اللاعب سجاد فاضل عبدالجليل عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني.
واستطاع شباب أبوقوة بقيادة مدربهم علي عباس قلب كافة التوقعات التي كانت تصب في مصلحة السنابس باعتبار ظهوره القوي من الدور التمهيدي وصولاً للأدوار المتقدمة وفوزه في جميع المباريات التي خاضها، لكن أبوقوة كان متماسكاً في النهائي واستطاع تسجيل هدف الفوز والحفاظ عليه حتى النهاية.
وتوجت وزيرة شؤون الشباب فريق مركز تمكين شباب أبوقوة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وقلدت لاعبي فريق السنابس بالميداليات الفضية، وشهد الحفل الختامي حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق الفريقين واللذين ساندوا فريقيهما بكل حماس.
وحصل لاعب فريق السنابس عبد الله حسين عبدالرضا على لقب أفضل لاعب في البطولة، وصادق منصور من ذات الفريق على لقب هداف البطولة بالقرعة نظراً للتساوي مع لاعب عسكر شاهر عدنان، فيما حصل حارس أبوقوة علي مدن على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما نال فريق المرخ جائزة الفريق المثالي.
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