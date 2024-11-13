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توفيقي تتوج ((شباب أبوقوة)) بلقب بطولة المملكة لجيل الذهب

11/13/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توجت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬بطلاً‭ ‬لبطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وتمكن‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬من‭ ‬الفوز
في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السنابس‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬سجله‭ ‬اللاعب‭ ‬سجاد‭ ‬فاضل‭ ‬عبدالجليل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

واستطاع‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربهم‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬قلب‭ ‬كافة‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬السنابس‭ ‬باعتبار‭ ‬ظهوره‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬وصولاً‭ ‬للأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬وفوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها،‭ ‬لكن‭ ‬أبوقوة‭ ‬كان‭ ‬متماسكاً‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬واستطاع‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬

وتوجت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬والميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وقلدت‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬السنابس‭ ‬بالميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الفريقين‭ ‬واللذين‭ ‬ساندوا‭ ‬فريقيهما‭ ‬بكل‭ ‬حماس‭.‬

وحصل‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬السنابس‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حسين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وصادق‭ ‬منصور‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬البطولة‭ ‬بالقرعة‭ ‬نظراً‭ ‬للتساوي‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬عسكر‭ ‬شاهر‭ ‬عدنان،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬حارس‭ ‬أبوقوة‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬فريق‭ ‬المرخ‭ ‬جائزة‭ ‬الفريق‭ ‬المثالي‭.‬

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