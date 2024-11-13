مشاركة بحرينية في الحدث الرئيسي المشترك للبطولةبريف تعلن بطاقة النزالات لـ 90 BRAVE CF

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬بطاقة‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنظمها‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬ CF ‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وستكون‭ ‬النمسا‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬عالميا‭ ‬والدولة‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والتي‭ ‬تسجل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنظمة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وسيشارك‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬محمدوف‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬حاملا‭ ‬لواء‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬مقاتلا‭ ‬يمثلون‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬هولندا،‭ ‬بولندا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬فرنسا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬كرواتيا،‭ ‬المغرب،‭ ‬بلغاريا،‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا‭. ‬كما‭ ‬ستسلط‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬النمساوية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭.‬

ويتصدر‭ ‬الحدث‭ ‬نزالا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الويلتر‭ ‬بين‭ ‬النمساوي‭ ‬دانييف‭ ‬والنجم‭ ‬الهولندي‭ ‬تشيكوينا‭ ‬نوسو‭ ‬بيدرو‭. ‬ويسعى‭ ‬دانييف‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬النمساوية،‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنظمة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوزن‭.‬

وفي‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك،‭ ‬يتطلع‭ ‬النجم‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬محمدوف‭ ‬لمواصلة‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المصارع‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليش،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬نزالات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الانتصارات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستسلام‭.‬

وعلى‭ ‬الناحية‭ ‬الأخرى،‭ ‬يتطلع‭ ‬النمساوي‭ ‬ماجوميد‭ ‬أمين‭ ‬داداييف‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬بالألماني‭ ‬دافليت‭ ‬كاراتاييف،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬نزالات‭ ‬متتالية‭ ‬جميعها‭ ‬بفارق‭ ‬النقاط‭.‬

وسيظهر‭ ‬نجم‭ ‬الملاكمة‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيشي،‭ ‬وهو‭ ‬شريك‭ ‬السجال‭ ‬لتايسون‭ ‬فيوري‭ ‬وأنطوني‭ ‬جوشوا،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬نزاليين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك،‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬بسلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬نزالات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضتي‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والكيك‭ ‬بوكسينغ‭.‬

يواجه‭ ‬الأسطورة‭ ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬أصعب‭ ‬اختبار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬بالمخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل،‭ ‬بطل‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التايلاندي‭ ‬الوطني‭ ‬والملاكم‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬القاضية‭ ‬باسمه‭. ‬ولم‭ ‬يُهزم‭ ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وقد‭ ‬أُعجب‭ ‬بأدائه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بهولندا‭.‬

ويعود‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬ليواجه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬النمساوي‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬سولتابييف،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬معركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإخضاع‭.‬

وسيظهر‭ ‬سونغول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬نجم‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنن‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬القش‭ ‬ضد‭ ‬البولندي‭ ‬كينغا‭ ‬جيندراسيك‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيشارك‭ ‬أيضا‭ ‬البلغاري‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬نيكولاي‭ ‬أتاناسوف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬أي‭ ‬نزال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذا‭ ‬الوزن‭.‬

وستسلط‭ ‬العروض‭ ‬التمهيدية‭ ‬المبكرة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬النمساوية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ (‬ MMA ‭) ‬التي‭ ‬تتنافس‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الأسماء‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواجهة‭ ‬البارزة‭ ‬بين‭ ‬بطلة‭ ‬ Grappling ‭ ‬الأوروبية‭ ‬نرجس‭ ‬محسني‭ ‬وبطلة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬الأوروبية‭ ‬دومينيكا‭ ‬ستزكوسكا‭.‬