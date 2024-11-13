Thursday, 14 November 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاركة بحرينية في الحدث الرئيسي المشترك للبطولةبريف تعلن بطاقة النزالات لـ 90 BRAVE CF

11/13/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬بطاقة‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنظمها‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬ CF ‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وستكون‭ ‬النمسا‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬عالميا‭ ‬والدولة‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والتي‭ ‬تسجل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنظمة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وسيشارك‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬محمدوف‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬حاملا‭ ‬لواء‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬مقاتلا‭ ‬يمثلون‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬هولندا،‭ ‬بولندا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬فرنسا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬كرواتيا،‭ ‬المغرب،‭ ‬بلغاريا،‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا‭. ‬كما‭ ‬ستسلط‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬النمساوية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭.‬

ويتصدر‭ ‬الحدث‭ ‬نزالا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الويلتر‭ ‬بين‭ ‬النمساوي‭ ‬دانييف‭ ‬والنجم‭ ‬الهولندي‭ ‬تشيكوينا‭ ‬نوسو‭ ‬بيدرو‭. ‬ويسعى‭ ‬دانييف‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬النمساوية،‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنظمة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوزن‭.‬

وفي‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك،‭ ‬يتطلع‭ ‬النجم‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬محمدوف‭ ‬لمواصلة‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المصارع‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليش،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬نزالات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الانتصارات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستسلام‭.‬

وعلى‭ ‬الناحية‭ ‬الأخرى،‭ ‬يتطلع‭ ‬النمساوي‭ ‬ماجوميد‭ ‬أمين‭ ‬داداييف‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬بالألماني‭ ‬دافليت‭ ‬كاراتاييف،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬نزالات‭ ‬متتالية‭ ‬جميعها‭ ‬بفارق‭ ‬النقاط‭.‬

وسيظهر‭ ‬نجم‭ ‬الملاكمة‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيشي،‭ ‬وهو‭ ‬شريك‭ ‬السجال‭ ‬لتايسون‭ ‬فيوري‭ ‬وأنطوني‭ ‬جوشوا،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬نزاليين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك،‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬بسلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬نزالات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضتي‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والكيك‭ ‬بوكسينغ‭.‬

يواجه‭ ‬الأسطورة‭ ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬أصعب‭ ‬اختبار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬بالمخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل،‭ ‬بطل‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التايلاندي‭ ‬الوطني‭ ‬والملاكم‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬القاضية‭ ‬باسمه‭. ‬ولم‭ ‬يُهزم‭ ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وقد‭ ‬أُعجب‭ ‬بأدائه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بهولندا‭.‬

ويعود‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬ليواجه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬النمساوي‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬سولتابييف،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬معركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإخضاع‭.‬

وسيظهر‭ ‬سونغول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬نجم‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنن‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬القش‭ ‬ضد‭ ‬البولندي‭ ‬كينغا‭ ‬جيندراسيك‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيشارك‭ ‬أيضا‭ ‬البلغاري‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬نيكولاي‭ ‬أتاناسوف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬أي‭ ‬نزال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذا‭ ‬الوزن‭.‬

وستسلط‭ ‬العروض‭ ‬التمهيدية‭ ‬المبكرة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬النمساوية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ (‬ MMA ‭) ‬التي‭ ‬تتنافس‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الأسماء‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواجهة‭ ‬البارزة‭ ‬بين‭ ‬بطلة‭ ‬ Grappling ‭ ‬الأوروبية‭ ‬نرجس‭ ‬محسني‭ ‬وبطلة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬الأوروبية‭ ‬دومينيكا‭ ‬ستزكوسكا‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108883998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث