مشاركة بحرينية في الحدث الرئيسي المشترك للبطولةبريف تعلن بطاقة النزالات لـ 90 BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION بطاقة نزالات بطولة BRAVE CF 90، جوهرة الرياضة البحرينية، التي من المقرر أن تنظمها في النمسا بالتعاون مع منظمة SPARTA CF يوم 23 نوفمبر الجاري، والتي ستشهد مشاركة بحرينية في الحدث الرئيسي المشترك في منافسات هذه البطولة.
وستكون النمسا الدولة المضيفة رقم 35 عالميا والدولة 16 في أوروبا التي تحتضن منافسات بطولة BRAVE CF ، والتي تسجل من خلالها منظمة بريف البحرينية رقما قياسيا جديدا، يعزز من مكانتها كمنظمة عالمية في رياضة فنون القتال المختلطة في العالم.
وسيشارك المقاتل البحريني المحترف رسول محمدوف في نزالات هذه البطولة حاملا لواء فنون القتال المختلطة البحرينية في هذا الحدث العالمي، الذي يشهد مشاركة 24 مقاتلا يمثلون 11 دولة من مختلف دول العالم، وهي: مملكة البحرين، هولندا، بولندا، ألمانيا، فرنسا، رومانيا، كرواتيا، المغرب، بلغاريا، تركيا والنمسا. كما ستسلط هذه النسخة من البطولة الضوء على أفضل المواهب النمساوية في فنون القتال المختلطة إلى جانب نجوم عالميين.
ويتصدر الحدث نزالا رفيع المستوى في وزن الويلتر بين النمساوي دانييف والنجم الهولندي تشيكوينا نوسو بيدرو. ويسعى دانييف وهو اسم صاعد في رياضة الفنون القتالية المختلطة النمساوية، إلى ترك بصمته على الساحة العالمية، من خلال تحقيق فوزه الثالث في المنظمة، من أجل أن يصبح منافسا قويا في هذا الوزن.
وفي الحدث الرئيسي المشترك، يتطلع النجم البحريني رسول محمدوف لمواصلة رحلته نحو لقب الوزن الثقيل الخفيف، وذلك عندما يواجه المصارع البولندي لوكاس أوليش، الذي حقق سلسلة انتصارات متتالية من ثلاث نزالات مع جميع الانتصارات عن طريق الاستسلام.
وعلى الناحية الأخرى، يتطلع النمساوي ماجوميد أمين داداييف إلى البقاء دون هزيمة في قسم الوزن الخفيف، عندما يلتقي بالألماني دافليت كاراتاييف، الذي حقق سلسلة انتصارات في خمس نزالات متتالية جميعها بفارق النقاط.
وسيظهر نجم الملاكمة أغرون سماكيشي، وهو شريك السجال لتايسون فيوري وأنطوني جوشوا، لأول مرة في بطولة BRAVE CF بعد فوزه في نزاليين متتاليتين في فنون القتال المختلطة، وهذه المرة أمام البولندي روبرت ماروزاك، الذي يدخل بسلسلة انتصارات من خمس نزالات على مستوى رياضتي فنون القتال المختلطة والكيك بوكسينغ.
يواجه الأسطورة يوسف بوغانم أصعب اختبار له في فنون القتال المختلطة، عندما يلتقي بالمخضرم الفرنسي يوهان فان دي هيل، بطل فنون القتال المختلطة التايلاندي الوطني والملاكم الذي حقق العديد من الضربات القاضية باسمه. ولم يُهزم يوسف بوغانم حتى الآن في رياضة فنون القتال المختلطة، وقد أُعجب بأدائه في وقت سابق من هذا العام في BRAVE CF 83 التي أقيمت بهولندا.
ويعود ذبيح الله مبارز بعد أداء متميز في بطولة BRAVE CF 87 ليواجه في هذه النسخة من البطولة النمساوي أبو بكر سولتابييف، الذي فاز في معركته الأخيرة عن طريق الإخضاع.
وسيظهر سونغول كاراتوراك نجم بطولات الاتحاد الدولي لفنن القتال المختلطة IMMAF ، لأول مرة على المستوى الاحترافي في نزال في وزن القش ضد البولندي كينغا جيندراسيك. في حين سيشارك أيضا البلغاري في وزن الذبابة نيكولاي أتاناسوف الذي لم يهزم أي نزال على مستوى هذا الوزن.
وستسلط العروض التمهيدية المبكرة الضوء على المواهب النمساوية في فنون القتال المختلطة ( MMA ) التي تتنافس مع أفضل الأسماء العالمية، بما في ذلك المواجهة البارزة بين بطلة Grappling الأوروبية نرجس محسني وبطلة IMMAF الأوروبية دومينيكا ستزكوسكا.
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