انطلاق البطولة العربية الأولى للفتيات للشراع اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الخميس منافسات البطولة العربية الأولى للبنات للشراع والتي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية حتى 16 الشهر الجاري على ساحل بلاج الجزائر برعاية الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي.
وكان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قد أقيم أمس الأربعاء بحضور الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع والدكتورة سارة حسن نائب رئيس الاتحاد العربي للشراع وسعيد كمال زاده الأمين العام للاتحاد العربي للشراع ونعمان الحسن نائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الأمين العام المساعد للاتحاد العربي
ومدير البطولة وعمر بوزيد رئيس الاتحاد الجزائري للشراع وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وغالب المحمود عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني وممثلي الاتحادات العربية المشاركة.
وبهذه المناسبة رحب الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة بجميع الوفود العربية في بلدهم الثاني مملكة البحرين معربا عن اعتزازه الكبير باستضافة البطولة العربية الأولى للشراع للبنات مثمنا رعاية الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة للبطولة. وأكد أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص الاتحاد العربي للشراع على تشجيع الفتيات للانخراط في رياضة الشراع، وتحفيزهن على المشاركة في المجال الرياضي، إيمانًا بقدراتهن وإمكاناتهن في هذه الرياضة. وأشار إلى أن إقامة البطولة في البحرين تعكس التزام المملكة بدعم الرياضة النسائية وتطويرها، بما يتناغم مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير للبطولة، متمنيًا لجميع المشاركات التوفيق والنجاح في المنافسات.
وقد اكتمل وصول جميع المنتخبات المشاركة، وتعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى الفتيات بتنظيم من الاتحاد العربي للشراع وستشهد مشاركة 8 دول وهي البحرين - الإمارات - الكويت - سلطنة عمان - الجزائر - تونس - العراق - مصر سيتنافسون في ثلاث فئات وهي أوبتمست، إلكا4، إلكا6.
وسيعقد الساعة 9:00 صباحا اجتماع المدربين ثم النداء الأول للانطلاقة الساعة 10:00 صباحا لفئة ألكا 4 وألكا 6.
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