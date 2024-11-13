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انطلاق البطولة العربية الأولى للفتيات للشراع اليوم

11/13/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للبنات‭ ‬للشراع‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وكان‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭ ‬قد‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬والدكتورة‭ ‬سارة‭ ‬حسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬وسعيد‭ ‬كمال‭ ‬زاده‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬ونعمان‭ ‬الحسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭
‬ومدير‭ ‬البطولة‭ ‬وعمر‭ ‬بوزيد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬للشراع‭ ‬وعضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وغالب‭ ‬المحمود‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬باستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬للبنات‭ ‬مثمنا‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للبطولة‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الفتيات‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الشراع،‭ ‬وتحفيزهن‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬إيمانًا‭ ‬بقدراتهن‭ ‬وإمكاناتهن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬بما‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للبطولة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركات‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬

وقد‭ ‬اكتمل‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفتيات‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬وستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬8‭ ‬دول‭ ‬وهي‭ ‬البحرين‭ - ‬الإمارات‭ - ‬الكويت‭ - ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ - ‬الجزائر‭ - ‬تونس‭ - ‬العراق‭ - ‬مصر‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬وهي‭ ‬أوبتمست،‭ ‬إلكا4،‭ ‬إلكا6‭.‬

وسيعقد‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬00‭ ‬صباحا‭ ‬اجتماع‭ ‬المدربين‭ ‬ثم‭ ‬النداء‭ ‬الأول‭ ‬للانطلاقة‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحا‭ ‬لفئة‭ ‬ألكا‭ ‬4‭ ‬وألكا‭ ‬6‭.‬

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