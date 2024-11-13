فعـاليـات مثـيرة تنـطلق نهـاية هـذا الأسـبوع في الحـلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عددا من الفعاليات المثيرة لمحبي وعشاق رياضة السيارات نهاية هذا الأسبوع وذلك ابتداءً من اليوم الخميس حتى يوم السبت 16 نوفمبر وذلك من خلال فعاليات كانو موتورز رولنغ دراغ، الحلبة لك وتجارب القيادة المثيرة.
وتبدأ الإثارة من اليوم الخميس 14 نوفمبر بمنافسات كانو موتورز لـ «الرولنغ دراغ» من الساعة 7 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وتتم عملية التسجيل في موقف السيارات التابعة للحلبة. تكلفة المشاركة هي 22 دينارا بحرينيا لكل سائق أو متسابق، يمكن للجماهير مشاهدة جميع المنافسات مقابل دخول رمزي قدره 2 دينار بحريني، تباع التذاكر في مواقف السيارات. وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
أما فعالية الحلبة لك فتنطلق يوم الجمعة 15 نوفمبر وسيتمكن عشاق ومحبو السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار حلبة التحمل، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جو من الإثارة التي لا يمكن وصفها وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساء.
وسيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ قدره 82.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و55 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 22 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة، وذلك فقط عند الحجز المبكر. وعند الحجز بنفس اليوم، يبلغ سعر اليوم 93.5 دينارا بحرينيا، وتكلفة نصف يوم 66 دينارا بحرينيا، وسعر الحصة الواحدة 27.5 دينارا بحرينيا.
وتتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبو رياضة السيارات وذلك بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة وذلك يوم السبت 16 نوفمبر من 8 صباحا حتى 3 مساء. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة وذلك بـ 121 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.
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