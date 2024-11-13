فعـاليـات مثـيرة تنـطلق نهـاية هـذا الأسـبوع في الحـلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المثيرة‭ ‬لمحبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬رولنغ‭ ‬دراغ،‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬وتجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭.‬

‭ ‬وتبدأ‭ ‬الإثارة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬بمنافسات‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الرولنغ‭ ‬دراغ‮»‬‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬وحتى‭ ‬12‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وتتم‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للحلبة‭. ‬تكلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لكل‭ ‬سائق‭ ‬أو‭ ‬متسابق،‭ ‬يمكن‭ ‬للجماهير‭ ‬مشاهدة‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬مقابل‭ ‬دخول‭ ‬رمزي‭ ‬قدره‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تباع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭. ‬وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬وحتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭.‬

أما‭ ‬فعالية‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬فتنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬ومحبو‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬ودراجتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬التحمل،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬مع‭ ‬إعطائهم‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭. ‬

وسيتمكن‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وذلك‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬82‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و55‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭. ‬وعند‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اليوم‭ ‬93.5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وتكلفة‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬66‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وسعر‭ ‬الحصة‭ ‬الواحدة‭ ‬27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭.‬

وتتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬محبو‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬تجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬مساء‭. ‬وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬فرصة‭ ‬تجربة‭ ‬وقيادة‭ ‬سيارات‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الحلبة‭ ‬تجربة‭ ‬كليو‭ ‬كب،‭ ‬وسيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار1،‭ ‬وتجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭.‬

وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الكليو‭ ‬كب،‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬لجولتين،‭ ‬وكل‭ ‬جولة‭ ‬تتضمن‭ ‬6‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬121‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭.‬