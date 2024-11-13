منتخبنا يلتقي الصين في التصفيات المونديالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
يلتقي اليوم الخميس منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الصيني، عند الساعة الخامسة مساء على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويدخل منتخبنا الوطني المواجهة برصيد خمس نقاط في المركز الرابع، بعد الفوز على أستراليا (1-0)، وخسارة من اليابان (5-0)، وتعادلين أمام إندونيسيا (2-2) وأمام السعودية من دون أهداف، بينما يدخل المنتخب الصيني اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط من فوزه على إندونيسيا (2-1) وخسارته من اليابان والسعودية وأستراليا ليبقى بالمركز الأخير في المجموعة.
وكان المدرب دراغان تالايتش قد أعتمد القائمة المكونة من 27 لاعبا لمواجهة منتخبي الصين وأستراليا وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، أحمد الشروقي.
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