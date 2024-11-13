منتخبنا يلتقي الصين في التصفيات المونديالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬





يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ (‬5-0‭)‬،‭ ‬وتعادلين‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ (‬2-2‭) ‬وأمام‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ (‬2-1‭) ‬وخسارته‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬والسعودية‭ ‬وأستراليا‭ ‬ليبقى‭ ‬بالمركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭. ‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالايتش‭ ‬قد‭ ‬أعتمد‭ ‬القائمة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬لاعبا‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخبي‭ ‬الصين‭ ‬وأستراليا‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭.‬