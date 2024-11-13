MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} نحن‭ ‬سلمنا‭ ‬مسبقا‭ ‬وقبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬بأن‭ ‬اليابان‭ ‬سيكون‭ ‬مرشحا‭ ‬استثنائيا‭ ‬للفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول؛‭ ‬تاركا‭ ‬المقعد‭ ‬التالي‭ ‬للآخرين؛‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬استراليا‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬تعادلا‭ ‬مهما‭ ‬معه؛‭ ‬والفريق‭ ‬الصيني‭ ‬لا‭ ‬اظنه‭ ‬سيكون‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا؛‭ ‬ولكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بعبعا،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما؛‭ ‬رصدت‭ ‬المليارات‭ ‬للتطور‭ ‬كرويا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انديتها‭ ‬ودوري‭ ‬الاحتراف‭ ‬فيها‭!‬





} كنا‭ ‬ومازلنا‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشكيل،‭ ‬وايضا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التهيئة‭ ‬النفسية‭ ‬والتنافسية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تخلق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬باستمراريته،‭ ‬لأنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يخلق‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجهز‭ ‬القادرون‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬التنافس‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبات‭ ‬مرصعة‭ ‬بلاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬فيها‭ ‬دورياتها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬فيفا‭!‬





} شخصيا‭ ‬اثق‭ ‬تماما‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬اسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تدعمهم‭ ‬بقوة؛‭ ‬ويريدون‭ ‬ان‭ ‬يصنعوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬تاريخا‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬اليه‭ ‬غيرهم‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬التأهل‭ ‬نحو‭ ‬النهائيات‭ ‬مرتين‭ (‬2006‭ ‬و2010‭)‬،‭ ‬ولذا‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الورقة‭ ‬الثانية‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬ليست‭ ‬صعبة‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ألا‭ ‬نهدر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الممكنة‭ ‬كحال‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الصين؛‭ ‬ولا‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬فيه‭!‬





} وفي‭ ‬الواقع‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اليابان‭ ‬يغرد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ (‬الثالثة‭) ‬وحيدا‭ ‬نحو‭ ‬البطاقة‭ ‬الاولى؛‭ ‬فإن‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأخريين‭ (‬الأولى‭ ‬والثانية‭) ‬ليستا‭ ‬أفضل‭ ‬حالا؛‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬تكاد‭ ‬تتشابه‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬مع‭ ‬الثالثة؛‭ ‬فكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تمضي‭ ‬كاليابان‭ ‬لتحقيق‭ ‬التأهل‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬تضارب‭ ‬النقاط‭ ‬لدى‭ ‬الفرق‭ ‬العربية؛‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬بالبصرة‭.‬





} الرهان‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الاخريين‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تغربل‭ ‬المنافسة؛‭ ‬كفوز‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬وقطر‭ ‬على‭ ‬اوزبكستان‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لعرب‭ ‬الخليج‭ ‬العودة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى؛‭ ‬وايضا‭ ‬مفاجأة‭ ‬كويتية‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تعيد‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبالذات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬لقاء‭ ‬البصرة‭ ‬بتعادل‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والاردن؛‭ ‬وهو‭ ‬المتوقع‭!‬