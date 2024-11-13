Thursday, 14 November 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفوز مهم

11/13/2024 7:10:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬فوزا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة؛‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬فعليا‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬2026،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أبعاد‭ ‬اي‭ ‬طموح‭ ‬للصين‭ ‬لتتواجد‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬للصعود‭ ‬عبر‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬لقاء‭ ‬استراليا‭ ‬والسعودية‭ ‬سيغربل‭ ‬الأمور‭ ‬نحو‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لذا‭ ‬نؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭!‬


} نحن‭ ‬سلمنا‭ ‬مسبقا‭ ‬وقبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬بأن‭ ‬اليابان‭ ‬سيكون‭ ‬مرشحا‭ ‬استثنائيا‭ ‬للفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول؛‭ ‬تاركا‭ ‬المقعد‭ ‬التالي‭ ‬للآخرين؛‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬استراليا‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬تعادلا‭ ‬مهما‭ ‬معه؛‭ ‬والفريق‭ ‬الصيني‭ ‬لا‭ ‬اظنه‭ ‬سيكون‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا؛‭ ‬ولكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بعبعا،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما؛‭ ‬رصدت‭ ‬المليارات‭ ‬للتطور‭ ‬كرويا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انديتها‭ ‬ودوري‭ ‬الاحتراف‭ ‬فيها‭!‬


} كنا‭ ‬ومازلنا‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشكيل،‭ ‬وايضا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التهيئة‭ ‬النفسية‭ ‬والتنافسية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تخلق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬باستمراريته،‭ ‬لأنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يخلق‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجهز‭ ‬القادرون‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬التنافس‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبات‭ ‬مرصعة‭ ‬بلاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬فيها‭ ‬دورياتها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬فيفا‭!‬


} شخصيا‭ ‬اثق‭ ‬تماما‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬اسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تدعمهم‭ ‬بقوة؛‭ ‬ويريدون‭ ‬ان‭ ‬يصنعوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬تاريخا‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬اليه‭ ‬غيرهم‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬التأهل‭ ‬نحو‭ ‬النهائيات‭ ‬مرتين‭ (‬2006‭ ‬و2010‭)‬،‭ ‬ولذا‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الورقة‭ ‬الثانية‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬ليست‭ ‬صعبة‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ألا‭ ‬نهدر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الممكنة‭ ‬كحال‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الصين؛‭ ‬ولا‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬فيه‭!‬


} وفي‭ ‬الواقع‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اليابان‭ ‬يغرد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ (‬الثالثة‭) ‬وحيدا‭ ‬نحو‭ ‬البطاقة‭ ‬الاولى؛‭ ‬فإن‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأخريين‭ (‬الأولى‭ ‬والثانية‭) ‬ليستا‭ ‬أفضل‭ ‬حالا؛‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬تكاد‭ ‬تتشابه‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬مع‭ ‬الثالثة؛‭ ‬فكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تمضي‭ ‬كاليابان‭ ‬لتحقيق‭ ‬التأهل‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬تضارب‭ ‬النقاط‭ ‬لدى‭ ‬الفرق‭ ‬العربية؛‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬بالبصرة‭.‬


} الرهان‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الاخريين‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تغربل‭ ‬المنافسة؛‭ ‬كفوز‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬وقطر‭ ‬على‭ ‬اوزبكستان‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لعرب‭ ‬الخليج‭ ‬العودة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى؛‭ ‬وايضا‭ ‬مفاجأة‭ ‬كويتية‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تعيد‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبالذات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬لقاء‭ ‬البصرة‭ ‬بتعادل‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والاردن؛‭ ‬وهو‭ ‬المتوقع‭!‬

MENAFN13112024000055011008ID1108883722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث