المعرس البخيل الطماع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬زمننا‭ ‬الصعب‭ ‬هذا‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬العروسة‭ ‬ان‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬زوجية‭ ‬دائمة،‭ ‬مستقرة‭ ‬وآمنة،‭ ‬ولكن‭ ‬المعرس‭ ‬أو‭ ‬ولد‭ ‬الحلال‭ ‬أصبح‭ ‬طماعا‭ ‬وبخيلا‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ (‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وغيرها‭) -‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭- ‬بحجة‭ ‬ضعف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تتعسف‭ ‬وتفرض‭ ‬شروطا‭ ‬غريبة،‭ ‬فالكثير‭ ‬منها‭ ‬اصبح‭ ‬يشترط‭ ‬ان‭ ‬توقع‭ ‬العروس‭ ‬المسكية‭ ‬المغلوبة‭ ‬على‭ ‬أمرها‭ (‬المواطن‭ ‬البحريني‭) ‬على‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬فقط‭ ‬تتجدد‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬أهواء‭ ‬المعرس‭ ‬وظروفه‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬كفاءة‭ ‬العروس‭ ‬وإخلاصها،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬أصبحت‭ ‬تدفع‭ ‬المهور‭ ‬القليلة‭ ‬جدا‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬هدايا‭ (‬مكافأة‭ ‬او‭ ‬علاوة‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬البحريني‭ ‬ان‭ ‬يرضى‭ ‬بأن‭ ‬راتبه‭ ‬لا‭ ‬يتغير‭ ‬ويعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وينتظر‭ ‬بقلق‭ ‬وخوف‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬لأن‭ ‬الشركة‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تربح‭ ‬الملايين‭ ‬المرادة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬أي‭ ‬ذل‭ ‬هذا‭!‬؟‭).‬

في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬أصبح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ (‬عيال‭ ‬الحلال‭) ‬أو‭ ‬البنوك

تندمج‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬حيث‭ ‬يشتري‭ ‬أحدهما‭ ‬الاخر،‭ ‬وطبعا‭ ‬يفكر‭ ‬المعرس‭ ‬القوي‭ ‬بعدها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬مصلحته‭ ‬الشخصية‭ ‬فقط‭ ‬بأن‮

‬يستغني‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العروسات‭ ‬أو‭ ‬الموظفين‭ ‬الغارقين‭ ‬في‭ ‬الديون‭ ‬ويتحملون‭ ‬مسؤولية‭ ‬أسرهم‭ ‬وأطفالهم‭.. ‬فأين‭ ‬سيتوجه‭ ‬كل‭ ‬المسرحين؟؟‭ ‬وماذا‭ ‬سيكون‭ ‬مصيرهم‭ ‬ومصير‭ ‬عوائلهم؟‭ ‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬المعرس‭ ‬أبدا‭.‬

شاهدت‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬بأمّ‭ ‬عيني‭ ‬لحظة‭ ‬انهيار‭ ‬وبكاء‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياته‭ ‬العملية‭ ‬وقد‭ ‬كافح‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬وراتب‭ ‬محترم‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬وزوجته‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬آخر‭ ‬اشتراه‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬الشاب،‭ ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬وظيفهما‭ ‬محترمة‭ ‬قررا‭ ‬ان‭ ‬يقترضا‭ ‬ويشتريا‭ ‬بيت‭ ‬العمر‭ ‬بدل‭ ‬انتظار‭ ‬قرقور‭ ‬الإسكان،‭ ‬والآن‭ ‬هما‭ ‬منهاران‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬لأن‭ ‬البنك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬أحدهما‭ ‬الاستقالة،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستنهار‭ ‬الميزانية،‭ ‬وستنهار‭ ‬الحياة‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬كافحا‭ ‬وتعبا‭ ‬في‭ ‬بنائها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.. ‬فما‭ ‬الحل‭ ‬إذا‭ ‬جلست‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬البيت؟‭ ‬وكيف‭ ‬يستطيع‭ ‬الزوج‭ ‬ان‭ ‬يدفع‭ ‬كل‭ ‬الالتزامات‭ ‬الشهرية؟‭ ‬وهل‭ ‬ستستطيع‭ ‬ام‭ ‬العروسة‭ (‬وزارة‭ ‬العمل‭) ‬ان‭ ‬توفر‭ ‬وظيفة‭ ‬للزوجة‭ ‬بنفس‭ ‬المواصفات؟‭ ‬وهل‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ومن‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬جديدة؟‭ ‬وهل‭ ‬ستحصل‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬جديدة‭ ‬اصلا‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بنصف‭ ‬الراتب‭ ‬الحالي؟

وهناك‭ ‬شاب‭ ‬آخر‭ ‬كلمني‭ ‬ليخبرني‭ ‬بقهر‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬والتي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬توقيع‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬تتجدد‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أرسلت‭ ‬إليهم‭ ‬مذكرة‭ ‬بأن‭ ‬ارباحها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قليلة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فهي‭ ‬تعرض‭ ‬عليهم‭ ‬راتب‭ ‬6‭ ‬اشهر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يقبل‭ ‬ان‭ ‬يستقيل‭ ‬الان،‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الاستقالة‭ ‬مصيره‭ ‬متعلق‭ ‬بين‭ ‬الفصل‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬ظروف‭ ‬الشركة‭!! ‬يقول‭ ‬الشاب‭: ‬لديّ‭ ‬التزامات‭ ‬وقروض‭.. ‬ماذا‭ ‬أفعل؟‭ ‬أقبل‭ ‬العرض‭ ‬وأحصل‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬6‭ ‬اشهر‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬وأبدأ‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬وظيفة‭ ‬اخرى‭ ‬أعلم‭ ‬بأن‭ ‬فرصتي‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬وجودها‭ ‬أو‭ ‬أنتظر‭ ‬وأدعو‭ ‬الله‭ ‬الا‭ ‬يتم‭ ‬فصلي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت؟‭ ‬

هذه‭ ‬معاناة‭ ‬بعض‭ ‬العروسات‭ ‬مع‭ ‬المعرس‭ ‬الطماع‭.‬

أوافق‭ ‬رأي‭ ‬الزميل‭ ‬المتألق‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬أم‭ ‬العروس‭ ‬وأن‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭ ‬بقوانين‭ ‬وآليات‭ ‬جديدة‭ ‬وإلا‭ ‬فستزيد‭ ‬أعباؤها‭ ‬وستحتاج‭ ‬الى‭ ‬ميزانية‭ ‬أكبر‭ ‬لدفع‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬والذين‭ ‬سيتعطلون‭ ‬قريبا‭.‬