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((وقت الحـسـاب)).. وزارة جديـدة بـقـيـادة ماســــك لـكـشـف إسراف المسؤولين

11/13/2024 7:10:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تعيين‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬قيادي‭ ‬ضمن‭ ‬فريقه‭ ‬الحكومي،‭ ‬حيث‭ ‬سيقود‭ ‬مع‭ ‬المواطن‭ ‬الناشط‭ ‬فيفيك‭ ‬راماسوامي‭ ‬وزارةً‭ ‬جديدة‭ ‬تدعى‭ ‬وزارة‭ ‬الكفاءة‭ ‬الحكومية،‭ ‬وهي‭ ‬وزارة‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عيناً‭ ‬ساهرة‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الشعب،‭ ‬وسيفاً‭ ‬مسلطاً‭ ‬على‭ ‬إسراف‭ ‬المسؤولين‭.‬

وأكد‭ ‬ماسك‭ ‬أنه‭ ‬سيبدأ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬القائمة‭ ‬فور‭ ‬تسلمه‭ ‬منصبه،‭ ‬ليثبت‭ ‬أن‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمساءلة‭ ‬هما‭ ‬أساس‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬المقبلة‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬تقليدي،‭ ‬بوجوه‭ ‬مثل‭ ‬ماسك‭ ‬وهيغسيث‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬خدم‭ ‬بلاده‭ ‬وحاز‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭.‬

فهل‭ ‬سنشهد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬موجة‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬وأياماً‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬مجرد‭ ‬عنوان‭ ‬عابر‭!‬

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