((وقت الحـسـاب)).. وزارة جديـدة بـقـيـادة ماســــك لـكـشـف إسراف المسؤولين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬ماسك‭ ‬أنه‭ ‬سيبدأ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬القائمة‭ ‬فور‭ ‬تسلمه‭ ‬منصبه،‭ ‬ليثبت‭ ‬أن‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمساءلة‭ ‬هما‭ ‬أساس‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬المقبلة‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬تقليدي،‭ ‬بوجوه‭ ‬مثل‭ ‬ماسك‭ ‬وهيغسيث‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬خدم‭ ‬بلاده‭ ‬وحاز‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭.‬

فهل‭ ‬سنشهد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬موجة‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬وأياماً‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬مجرد‭ ‬عنوان‭ ‬عابر‭!‬