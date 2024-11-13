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دراسة: الـنـسـاء أفـضـل من الرجال في إدارة المال وشركاتهن أكثر إسهاما في تحقيق النمو

11/13/2024 7:10:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬وجود‭ ‬سببين‭ ‬وراء‭ ‬قدرة‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المال‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬أنماط‭ ‬الإنفاق‭ ‬لدى‭ ‬الجنسين؛‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬قدرة‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المال‭ ‬والوعي‭ ‬بالتكاليف‭.‬

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬الدراسة‭ ‬أحد‭ ‬مكاتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬غير‭ ‬المتزوجين‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬إنفاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬والسيارات‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تنفقه‭ ‬النساء‭.‬

ولفتت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬ميل‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬إلى‭ ‬إنفاق‭ ‬مبالغ‭ ‬متساوية‭ ‬على‭ ‬الترفيه،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تنفق‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الملابس‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬لديهن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الإنفاق‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الرجال‭.‬

السبب‭ ‬الأول

عند‭ ‬مقارنة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المال‭ ‬يجب‭ ‬تحليل‭ ‬أنماط‭ ‬الإنفاق‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدرتهن‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المال‭ ‬والوعي‭ ‬بالتكاليف‭.‬

وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬ماسي‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬فإن‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬تواترا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬متاجر‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالرجال،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬سلعا‭ ‬بأسعار‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬أخرى‭.‬

ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬71‭% ‬من‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬ميلا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المبيعات‮»‬‭ ‬فيمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬وعيا‭ ‬بالتكاليف‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرجال‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اقترحت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬صندوق BMO Harris عام‭ ‬2015‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنساء،‭ ‬ولكن‭ ‬النساء‭ ‬يملن‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬مدخراتهن‭.‬

السبب‭ ‬الثاني

أظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬كيف‭ ‬تتمكن‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المال‭ ‬بطريقة‭ ‬كفؤة؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬يفترض‭ ‬المرء‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬ممتازات‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬التجارية‭ ‬كـ«رهان‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للنساء‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1997‭ ‬و2014‭ ‬نموا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬72‭.‬3‭% ‬وهذا‭ ‬أعلى‭ ‬بنحو‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للرجال‭.‬

وهذا‭ ‬إن‭ ‬دل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬فهو‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬ممتازة‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للنساء‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للرجال‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬18‭%‬‭ (‬وفقا‭ ‬لمكتب‭ ‬الإحصاء‭). ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬قادرات‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬النمو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬البعيد‭. ‬

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