إعلان إنذار جديد في مناطق إسبانية بسبب الأمطار الغزيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬المستوى‭ ‬البرتقالي‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬الظروف‭ ‬الساحلية‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬البليار‭ ‬وفالنسيا‭ ‬وكاتالونيا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬مستويات‭ ‬الأمطار‭ ‬هناك‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬لترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تحذير‭ ‬أصفر‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬مورسيا‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬وفي‭ ‬أستورياس‭ ‬وقشتالة‭ ‬وليون؛‭ ‬بسبب‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬هطلت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭. ‬وأسفرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عنها‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬220‭ ‬شخصا‭. ‬وألحقت‭ ‬السيول‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطرق‭ ‬في‭ ‬فالنسيا،‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إسبانيا‭.‬