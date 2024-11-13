إعلان إنذار جديد في مناطق إسبانية بسبب الأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الأرصاد الجوية الإسبانية أمس إنذارا جديدا في مناطق متفرقة في البلاد على خلفية غزارة الأمطار والثلوج واشتداد الرياح وارتفاع أمواج البحر.
وقالت الوكالة في بيان: «تم إعلان المستوى البرتقالي من الخطر بسبب الأمطار و/أو الظروف الساحلية لهذا اليوم في جزر البليار وفالنسيا وكاتالونيا».
ومن المتوقع أن تصل مستويات الأمطار هناك إلى 40 لترا في الساعة.
كما تم إعلان تحذير أصفر من الخطر بسبب الأمطار الغزيرة في مجتمع مورسيا المتمتع بالحكم الذاتي، وفي أستورياس وقشتالة وليون؛ بسبب تساقط الثلوج.
وفي 29 أكتوبر الماضي هطلت أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من إسبانيا. وأسفرت الفيضانات الناجمة عنها عن مصرع 220 شخصا. وألحقت السيول أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا، وهي المنطقة الأكثر تضررا في شرق إسبانيا.
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