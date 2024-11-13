كانو للعدد والمعدات تستضيف معرضا حصريا لعلامتي ((ماكيتا)) و((فايشر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظّمت شركة كانو للعدد والمعدات فعالية حصرية لقطاع الأعمال التجارية الموجهة الى الشركات (B2B) ، استعرضت خلالها أحدث الابتكارات والتقنيات المقدمة من العلامتين التجاريتين العالميتين «ماكيتا» و«فيشر». هدفت الفعالية إلى تعزيز الروابط مع العملاء وتقديم رؤى معمقة حول المنتجات الجديدة وتأكيد التزام شركة كانو للعدد والمعدات بتوفير خدمات استثنائية للعملاء. وحضر الفعالية عدد من مستشاري المشاريع والمقاولين الذين التقوا خبراء المنتجات، ما أتاح لهم الفرصة للتعرف عن كثب على أحدث التطورات في القطاع.
وتضمّنت الفعالية عرضًا لأحدث الأدوات اللاسلكية التي تقدّمها «ماكيتا»، والتي تتميز بمتانتها وكفاءتها وأدائها العالي. وبهذه المناسبة، قال ميزوكوشي توشيميتشي العضو المنتدب لشركة ماكيتا الخليج م.م.ح: «توفر ماكيتا أدوات كهربائية وقطع غيار عالية الجودة تم تصميمها بشكل رئيسي لقطاعي البناء والصناعة. تسهم منتجاتنا في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم بفضل أدائها المتفوق، إذ تُعد ماكيتا رائدة في السوق وكل معداتها مصممة لتتجاوز كافة التوقعات».
كما عرضت شركة «فيشر» الرائدة في مجال تقنيات التثبيت أحدث أنظمتها الخاصة بالتثبيت والتي وضعت معايير جديدة في السوق. وقال السيد مصعب حمدان، المدير الإقليمي لشركة «فيشر» في البحرين: «هذه الفعالية تجسد التزام فيشر بتقديم حلول ذات جودة وموثوقية عالية لعملائنا. أنظمة التثبيت المتطورة لدينا مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعات المحلية. ومن خلال هذه الشراكة مع شركة كانو للعدد والمعدات، نضمن لعملائنا الحصول على منتجات متفوقة وخبرات تقنية متخصصة».
من جهته، أكد سوديندرا كاليبات رئيس قسم المعدات وحلول الطاقة في شركة كانو للعدد والمعدات التزام الشركة بتقديم حلول شاملة للعملاء في مختلف القطاعات، قائلاً: «نحن فخورون بشراكتنا مع ماكيتا وفيشر لتقديم أفضل المعدات والتقنيات لعملائنا. تعكس هذه الفعالية التزامنا ببناء علاقات قوية، وتبادل المعرفة في القطاع وتمكين عملائنا من الاستفادة من أحدث الابتكارات».
وتواصل شركة كانو للعدد والمعدات استثماراتها في تطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق منتجاتها وتعزيز قدراتها في الدعم الفني، مع التركيز على توفير خدمات سريعة ونصائح تقنية متخصصة ودعم شامل لما بعد البيع لعملائها. وتخطط الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة لتنظيم سلسلة من الندوات التقنية والعروض التوضيحية والجولات التعريفية لتعزيز تواصلها مع العملاء وتقديم تجارب عملية لأحدث المنتجات.
من خلال شراكتها مع العلامات التجارية الرائدة مثل «ماكيتا» و«فيشر»، تعزز شركة كانو للعدد والمعدات مكانتها كمزود موثوق للمعدات عالية الجودة في سوق البحرين.
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