كانو للعدد والمعدات تستضيف معرضا حصريا لعلامتي ((ماكيتا)) و((فايشر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمّنت‭ ‬الفعالية‭ ‬عرضًا‭ ‬لأحدث‭ ‬الأدوات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬‮«‬ماكيتا‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بمتانتها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬وأدائها‭ ‬العالي‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ميزوكوشي‭ ‬توشيميتشي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬ماكيتا‭ ‬الخليج‭ ‬م‭.‬م‭.‬ح‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬ماكيتا‭ ‬أدوات‭ ‬كهربائية‭ ‬وقطع‭ ‬غيار‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬لقطاعي‭ ‬البناء‭ ‬والصناعة‭. ‬تسهم‭ ‬منتجاتنا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬بفضل‭ ‬أدائها‭ ‬المتفوق،‭ ‬إذ‭ ‬تُعد‭ ‬ماكيتا‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وكل‭ ‬معداتها‭ ‬مصممة‭ ‬لتتجاوز‭ ‬كافة‭ ‬التوقعات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬عرضت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيشر‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنيات‭ ‬التثبيت‭ ‬أحدث‭ ‬أنظمتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتثبيت‭ ‬والتي‭ ‬وضعت‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬وقال‭ ‬السيد‭ ‬مصعب‭ ‬حمدان،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬فيشر‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬فيشر‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬وموثوقية‭ ‬عالية‭ ‬لعملائنا‭. ‬أنظمة‭ ‬التثبيت‭ ‬المتطورة‭ ‬لدينا‭ ‬مصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬للصناعات‭ ‬المحلية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعدد‭ ‬والمعدات،‭ ‬نضمن‭ ‬لعملائنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬متفوقة‭ ‬وخبرات‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬سوديندرا‭ ‬كاليبات‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المعدات‭ ‬وحلول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعدد‭ ‬والمعدات‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬شاملة‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ماكيتا‭ ‬وفيشر‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المعدات‭ ‬والتقنيات‭ ‬لعملائنا‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التزامنا‭ ‬ببناء‭ ‬علاقات‭ ‬قوية،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وتمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعدد‭ ‬والمعدات‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬منتجاتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬الفني،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬سريعة‭ ‬ونصائح‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة‭ ‬ودعم‭ ‬شامل‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬لعملائها‭. ‬وتخطط‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬شهرًا‭ ‬المقبلة‭ ‬لتنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬التقنية‭ ‬والعروض‭ ‬التوضيحية‭ ‬والجولات‭ ‬التعريفية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬عملية‭ ‬لأحدث‭ ‬المنتجات‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ماكيتا‮»‬‭ ‬و«فيشر‮»‬،‭ ‬تعزز‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعدد‭ ‬والمعدات‭ ‬مكانتها‭ ‬كمزود‭ ‬موثوق‭ ‬للمعدات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭.‬