حصة بنت خالد ((شخصية العام الرياضية العربية)) بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬قصر‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬‮«‬‭ ‬أم‭ ‬الإمارات‮»‬‭ - ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬العام،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمومة‭ ‬والطفولة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنمية‭ ‬الأسرية‭.‬

وتسلمت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جائزة‭ ‬شخصية‭ ‬العام‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬تقديرا‭ ‬لأدائها‭ ‬المتميز‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعربت‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الجوائز‭ ‬تميزا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطني‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬وتشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الرياضية‭ ‬النسائية‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتها‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬‮«‬‭ ‬أم‭ ‬الإمارات‮»‬‭ - ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

وأكدت‭ ‬بأن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وأكدت‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬انعكاس‭ ‬للدور‭ ‬الهام‭ ‬والرعاية‭ ‬المتميزة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬سموها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ودور‭ ‬سموهما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬تكريم‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬