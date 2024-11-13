حصة بنت خالد ((شخصية العام الرياضية العربية)) بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إنجاز جديد لمسيرتها الرياضية، فازت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية بشخصية العام الرياضية العربية 2024 بالنسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.
جاء ذلك في حفل تسليم الجائزة الذي أقيم أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بفندق قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك « أم الإمارات» - حفظها الله، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتسلمت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة جائزة شخصية العام الرياضية العربية تقديرا لأدائها المتميز وإسهاماتها في الإرتقاء بالرياضة النسائية في مملكة البحرين والوطن العربي.
وبهذه المناسبة أعربت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عن بالغ اعتزازها بهذه الجائزة التي تعد واحدة من من أكثر الجوائز تميزا على مستوى الوطني لما لها من دور في تقدير وتشجيع الكفاءات الرياضية النسائية بمختلف فئاتها معربة عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك « أم الإمارات» - حفظها الله على ما توليه من دعم واهتمام لرياضة المرأة في الإمارات والوطن العربي.
وأكدت بأن حصولها على هذه الجائزة هو ثمرة للدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للحركة الرياضية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.
وأكدت بأن تلك الجائزة هي انعكاس للدور الهام والرعاية المتميزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وما تقدمه سموها من دعم للمرأة البحرينية في مختلف المجالات.
كما أشادت بمتابعة واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ودور سموهما في دعم وتشجيع المرأة البحرينية في المجال الرياضي، معربة عن سعادتها بهذا التكريم والذي يعد بمثابة تكريم لكل امرأة رياضية في مملكة البحرين.
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