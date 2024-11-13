Thursday, 14 November 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصة بنت خالد ((شخصية العام الرياضية العربية)) بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

11/13/2024 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬لمسيرتها‭ ‬الرياضية،‭ ‬فازت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬بشخصية‭ ‬العام‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬بالنسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬قصر‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬‮«‬‭ ‬أم‭ ‬الإمارات‮»‬‭ - ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬العام،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمومة‭ ‬والطفولة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنمية‭ ‬الأسرية‭.‬

وتسلمت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جائزة‭ ‬شخصية‭ ‬العام‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬تقديرا‭ ‬لأدائها‭ ‬المتميز‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعربت‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الجوائز‭ ‬تميزا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطني‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬وتشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الرياضية‭ ‬النسائية‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتها‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬‮«‬‭ ‬أم‭ ‬الإمارات‮»‬‭ - ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

وأكدت‭ ‬بأن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وأكدت‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬انعكاس‭ ‬للدور‭ ‬الهام‭ ‬والرعاية‭ ‬المتميزة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬سموها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ودور‭ ‬سموهما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬تكريم‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108883711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث