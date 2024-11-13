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دراغان: سنقدم مباراة خاصة لـ((هشومي))

11/13/2024 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجه‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحية‭ ‬خاصة‭ ‬للاعب‭ ‬المصاب‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬المميز‭ ‬قبل‭ ‬إصابته‭ ‬باللقاء‭ ‬السابق‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬سنقدم‭ ‬مباراة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬هشومي‮»‬،‭ ‬ولديّ‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الصيني‭ ‬ومعرفة‭ ‬خاصة‭ ‬بالمدرب‭ ‬برانكو‭ ‬فكلانا‭ ‬من‭ ‬كرواتيا،‭ ‬وأتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وسنسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬شمسان‭: ‬جمهور‭ ‬البحرين‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دعوة،‭ ‬فهم‭ ‬دائما‭ ‬عند‭ ‬الموعد‭ ‬في‭ ‬المؤازرة،‭ ‬وسنسعى‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مغايرة‭ ‬على‭ ‬ملعبنا،‭ ‬فقد‭ ‬لعبنا‭ ‬مباراتين‭ ‬خسرنا‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬وتعادلنا‭ ‬بالثانية،‭ ‬علينا‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬والفوز‭ ‬باللقاء‭ ‬والظفر‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

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