دراغان: سنقدم مباراة خاصة لـ((هشومي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجه المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحية خاصة للاعب المصاب سيد هاشم عيسى على أدائه المميز قبل إصابته باللقاء السابق أمام السعودية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة التي ستجمع منتخبنا أمام المنتخب الصيني ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وقال دراغان: سنقدم مباراة خاصة من أجل «هشومي»، ولديّ تجربة رائعة في الدوري الصيني ومعرفة خاصة بالمدرب برانكو فكلانا من كرواتيا، وأتمنى التوفيق للجميع في هذه المباراة وسنسعى جاهدين لحصد النقاط الثلاث، مؤكدا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المواجهة.
من جانبه قال لاعب منتخبنا الوطني حمد شمسان: جمهور البحرين ليس بحاجة إلى دعوة، فهم دائما عند الموعد في المؤازرة، وسنسعى للظهور بصورة مغايرة على ملعبنا، فقد لعبنا مباراتين خسرنا في الأولى وتعادلنا بالثانية، علينا التعاون والتكاتف من أجل إسعاد الجماهير والفوز باللقاء والظفر بالنقاط الثلاث.
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