دراغان: سنقدم مباراة خاصة لـ((هشومي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬سنقدم‭ ‬مباراة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬هشومي‮»‬،‭ ‬ولديّ‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الصيني‭ ‬ومعرفة‭ ‬خاصة‭ ‬بالمدرب‭ ‬برانكو‭ ‬فكلانا‭ ‬من‭ ‬كرواتيا،‭ ‬وأتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وسنسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬شمسان‭: ‬جمهور‭ ‬البحرين‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دعوة،‭ ‬فهم‭ ‬دائما‭ ‬عند‭ ‬الموعد‭ ‬في‭ ‬المؤازرة،‭ ‬وسنسعى‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مغايرة‭ ‬على‭ ‬ملعبنا،‭ ‬فقد‭ ‬لعبنا‭ ‬مباراتين‭ ‬خسرنا‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬وتعادلنا‭ ‬بالثانية،‭ ‬علينا‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬والفوز‭ ‬باللقاء‭ ‬والظفر‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭.‬