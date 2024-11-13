وزير شؤون الدفاع يلتقي عددا من كبار المشاركين في معرض الطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2024م، التقى الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع صباح أمس، على حدة، كلاً من السيد ايمانويل دي روكيفول رئيس شركة تاليس في الشرق الأوسط، والعقيد لورين ميلبورن الملحق العسكري الأسترالي، والسير جيري مايهو المستشار العسكري الأول من شركة (نظم هندسة الفضاء والجو البريطانية) بي أيه إي سيستمز، واللواء طيار بالابارثي فينكات شيفاناند نائب قائد القوات الجوية بجمهورية الهند الصديقة، واللواء طيار نايجل مادوكس المستشار العسكري بوزارة الدفاع البريطانية بالمملكة المتحدة الصديقة.
ورحب وزير شؤون الدفاع بهم في مملكة البحرين، متمنياً لهم طيب الإقامة بمناسبة حضورهم النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024م، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الطيران.
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