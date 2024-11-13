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وزير شؤون الدفاع يلتقي عددا من كبار المشاركين في معرض الطيران

11/13/2024 7:09:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024م،‭ ‬التقى‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬ايمانويل‭ ‬دي‭ ‬روكيفول‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬تاليس‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والعقيد‭ ‬لورين‭ ‬ميلبورن‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الأسترالي،‭ ‬والسير‭ ‬جيري‭ ‬مايهو‭ ‬المستشار‭ ‬العسكري‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬نظم‭ ‬هندسة‭ ‬الفضاء‭ ‬والجو‭ ‬البريطانية‭) ‬بي‭ ‬أيه‭ ‬إي‭ ‬سيستمز،‭ ‬واللواء‭ ‬طيار‭ ‬بالابارثي‭ ‬فينكات‭ ‬شيفاناند‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬واللواء‭ ‬طيار‭ ‬نايجل‭ ‬مادوكس‭ ‬المستشار‭ ‬العسكري‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬بمناسبة‭ ‬حضورهم‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024م،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭. ‬

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