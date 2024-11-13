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جناح وزارة الداخلية.. تقنيات وابتكارات متطورة

11/13/2024 7:09:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬التميم‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬قيادة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مواقع‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬الجمهور‭ ‬وساحة‭ ‬عرض‭ ‬الطائرات‭ ‬وجناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المشترك‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬5‭ ‬إدارات‭ ‬تعرض‭ ‬فيه‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والابتكارات‭ ‬للجمهور‭. ‬وتشارك‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬حضوراً‭ ‬متميزاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭.. ‬وشاركت‭ ‬قيادة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬جناحها،‭ ‬إقبالاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الزوار،‭ ‬وقام‭ ‬الضباط‭ ‬والأفراد‭ ‬بتعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بالمهام‭ ‬والواجبات‭ ‬والمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬رفيعة‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬امتدت‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بكل‭ ‬أجهزتها‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬كل‭ ‬الخطط‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬المشاركين‭ ‬والجمهور‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتشار‭ ‬الدوريات‭ ‬بجميع‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وكذلك‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬حول‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬المعرض‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬الدقيقة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدخول‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات،‭ ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬انسياب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتأمين‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

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