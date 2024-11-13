جناح وزارة الداخلية.. تقنيات وابتكارات متطورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال عبدالرحمن التميم إن وزارة الداخلية تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024 تتمثل في إدارة قيادة طيران الشرطة التي تشارك في 3 مواقع تتمثل في ساحات الجمهور وساحة عرض الطائرات وجناح وزارة الداخلية المشترك والذي تشارك فيه 5 إدارات تعرض فيه أحدث التقنيات والابتكارات للجمهور. وتشارك وزارة الداخلية، تعزيزاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية والتي تعكس حضوراً متميزاً لوزارة الداخلية في الفعاليات المحلية والعالمية، من خلال عدد من الإدارات في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 والذي يمثل منصة عالمية لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الطيران.. وشاركت قيادة طيران الشرطة في فعاليات المعرض، حيث شهد جناحها، إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً من قبل الزوار، وقام الضباط والأفراد بتعريف الجمهور بالمهام والواجبات والمستوى المتميز الذي وصل إليه طيران الشرطة في تقديم خدمات أمنية رفيعة.
في سياق متصل، امتدت جهود وزارة الداخلية بكل أجهزتها المعنية إلى مراجعة كل الخطط والترتيبات الأمنية اللازمة لإنجاح معرض البحرين الدولي للطيران، وهو ما ساهم في تأمين المشاركين والجمهور سواء من المواطنين والمقيمين أو من الضيوف القادمين من الخارج، وذلك من خلال انتشار الدوريات بجميع الشوارع الرئيسة المؤدية إلى موقع المعرض في اليوم الأول، وكذلك المناطق المحيطة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهة المنظمة حول الترتيبات الأمنية، سواء داخل المعرض أو من خلال عمليات التفتيش الدقيقة وتنظيم الدخول والمشاركة في الفعاليات، كما عملت الإدارة العامة للمرور على تحقيق انسياب الحركة المرورية المؤدية إلى موقع الحدث العالمي ضمن خطة متكاملة لتأمين الحركة المرورية.
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