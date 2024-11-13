جناح وزارة الداخلية.. تقنيات وابتكارات متطورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬امتدت‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بكل‭ ‬أجهزتها‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬كل‭ ‬الخطط‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬المشاركين‭ ‬والجمهور‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتشار‭ ‬الدوريات‭ ‬بجميع‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وكذلك‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬حول‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬المعرض‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬الدقيقة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدخول‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات،‭ ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬انسياب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتأمين‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬