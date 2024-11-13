القائد العام يقوم بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران ويشهد جانبا من العروض الجوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الإشادة بالعلاقات بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية باكستان الإسلامية
قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024م، صباح أمس، وشهد جانباً من العروض الجوية ضمن فعاليات المعرض منها عروض فريق الصقور للقوات الجوية الملكية السعودية الشقيقة.
وأكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران
للمعرض
جعله من المحطات الرائدة والمهمة على خارطة معارض الطيران الدولية في مجاليها المدني والعسكري، وتتويجاً لمسيرة النجاح والتميز لقطاع الطيران في المملكة.
مشيداً بالجهود المبذولة والمتميزة للكوادر البشرية البحرينية التي برعت في إعداد وتنظيم المعرض، مقدراً الدور الكبير لقوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي البحريني ككفاءات وطنية رائدة أسهمت في إنجاح هذا الحدث
الدولي.
وعلى هامش المعرض التقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، بكل من السيد مايكل ميلر مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، والفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة والصداقة المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، كما رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس هيئة الأركان للقوات الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية، مشيداً بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية والتي تشهد تطوراً متواصلاً في كافة المجالات، متمنياً لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين بمناسبة حضورهم النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024م والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الطيران.
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