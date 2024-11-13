Thursday, 14 November 2024 03:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القائد العام يقوم بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران ويشهد جانبا من العروض الجوية

11/13/2024 7:09:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الإشادة بالعلاقات بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية باكستان الإسلامية

قام‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024م،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وشهد‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬منها‭ ‬عروض‭ ‬فريق‭ ‬الصقور‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬‏للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران
للمعرض
جعله‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمهمة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجاليها‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري،‭ ‬وتتويجاً‭ ‬لمسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والمتميزة‭ ‬للكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬برعت‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعرض،‭ ‬مقدراً‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ككفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث
الدولي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬التقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مايكل‭ ‬ميلر‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الدفاعي‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬طيار‭ ‬ظهير‭ ‬أحمد‭ ‬بابر‭ ‬سيدو‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ورحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمدير‭ ‬وكالة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الدفاعي‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والصداقة‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬متواصلاً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬حضورهم‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024م‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108883702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث