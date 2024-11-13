القائد العام يقوم بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران ويشهد جانبا من العروض الجوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قام‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024م،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وشهد‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬منها‭ ‬عروض‭ ‬فريق‭ ‬الصقور‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬‏للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران

للمعرض

جعله‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمهمة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجاليها‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري،‭ ‬وتتويجاً‭ ‬لمسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والمتميزة‭ ‬للكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬برعت‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعرض،‭ ‬مقدراً‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ككفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث

الدولي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬التقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مايكل‭ ‬ميلر‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الدفاعي‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬طيار‭ ‬ظهير‭ ‬أحمد‭ ‬بابر‭ ‬سيدو‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ورحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمدير‭ ‬وكالة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الدفاعي‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والصداقة‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬متواصلاً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬حضورهم‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024م‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭.‬