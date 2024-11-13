حزب الله يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - الوكالات: أعلن حزب الله أمس استهداف قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب حيث يقع مقرّ وزارة الدفاع الإسرائيلية، في خضّم التصعيد المتواصل بينه وبين إسرائيل منذ أسابيع.
وقال الحزب في بيان إنه شنّ «عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم» (الأربعاء) و«للمرّة الأولى، هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة». وأضاف أنّ القاعدة تشكّل مقرّا لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين أمس، بأنه اعترض طائرتين مسيرتين و40 مقذوفا أُطلقت من لبنان، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. ولم يحدّد البيانان المواقع المستهدفة.
وأعلن حزب الله الثلاثاء أنه قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ «نوعية» بعد سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم ذاته.
كذلك، أعلن الحزب قبل أسبوع أنّه استهدف بالصواريخ قاعدة تدريب عسكرية قرب مطار بن جوريون جنوب تل أبيب، في أول هجوم يتبنّاه في محيط المرفق الجوي منذ بدء التصعيد بين الطرفين.
وتعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لموجة جديدة من الغارات الإسرائيلية أمس هي الثالثة خلال 24 ساعة.
واستهدفت ستّ غارات اسرائيلية على الأقلّ الضاحية أمس، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، جاءت بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الاسرائيلي إنذارا للسكان بالإخلاء.
وطالت الغارات مباني خصوصا في منطقتي الغبيري وحارة حريك، وفق الوكالة الوطنية.
وفي وقت مبكر أمس، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة عرمون التي لا تشكّل جزءا من المناطق المحسوبة على حزب الله تقليديا.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة الإسرائيلية على عرمون «أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط ستة شهداء»، مضيفة أنه تمّ رفع «أشلاء من المكان يتمّ التحقق من هوية أصحابها إضافة إلى إصابة خمسة عشر شخصا آخرين بجروح».
وشاهد مصوّر في فرانس برس في موقع الغارة مسعفين يعملون على رفع أنقاض مبنى مؤلف من أربعة طوابق، انهارت ثلاثة منها.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس إن عدد القتلى في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 3365 على الأقل كما بلغ عدد المصابين 14344. وأضافت الوزارة أن 78 شخصا قتلوا وأصيب 122 الثلاثاء.
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