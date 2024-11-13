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حزب الله يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

11/13/2024 7:09:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬الكرياه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقرّ‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬خضّم‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭.

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬30‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‮»‬‭ (‬الأربعاء‭) ‬و«للمرّة‭ ‬الأولى،‭ ‬هجوما‭ ‬جويا‭ ‬بسرب‭ ‬من‭ ‬المُسيّرات‭ ‬الانقضاضية‭ ‬النوعية،‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬الكرياه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬وأصابت‭ ‬أهدافها‭ ‬بدقّة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬القاعدة‭ ‬تشكّل‭ ‬مقرّا‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬وهيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيانين‭ ‬منفصلين‭ ‬أمس،‭ ‬بأنه‭ ‬اعترض‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيرتين‭ ‬و40‭ ‬مقذوفا‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬ولم‭ ‬يحدّد‭ ‬البيانان‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬نوعية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬أنّه‭ ‬استهدف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬قاعدة‭ ‬تدريب‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬جوريون‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬يتبنّاه‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المرفق‭ ‬الجوي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬لموجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

واستهدفت‭ ‬ستّ‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬الضاحية‭ ‬أمس،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إنذارا‭ ‬للسكان‭ ‬بالإخلاء‭.

وطالت‭ ‬الغارات‭ ‬مباني‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الغبيري‭ ‬وحارة‭ ‬حريك،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عرمون‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشكّل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تقليديا‭.

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬عرمون‭ ‬‮«‬أدّت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬ستة‭ ‬شهداء‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬أشلاء‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬يتمّ‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬أصحابها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وشاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬مسعفين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أنقاض‭ ‬مبنى‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق،‭ ‬انهارت‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭.

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جراء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬3365‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬14344‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬78‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬122‭ ‬الثلاثاء‭.‬

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