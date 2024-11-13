في تحد لمنظمات الإغاثة.. واشنطن تعلن أن إسرائيل ((لا تمنع)) المساعدات عن غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بروكسل - (رويترز): دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل أمس إلى بذل جهود أكبر لتوصيل مواد الإغاثة إلى غزة، بما في ذلك تنفيذ فترات توقف ممتدة للقتال. ويأتي هذا بعد أن قالت واشنطن إن إسرائيل لا تمنع المساعدات في تحد لتقارير منظمات إغاثة.
وبعد أن انتهت الثلاثاء مهلة مدتها 30 يوما منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لاتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل «لا تمنع» المساعدات عن غزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي.
وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية إن إسرائيل لم تلب المطالب الأمريكية المتعلقة بتحسين وصول المساعدات. وقال خبراء في مجال الأمن الغذائي إن المجاعة باتت وشيكة على الأرجح في أجزاء من غزة.
وقال بلينكن للصحفيين في بروكسل أمس إن إسرائيل تتخذ بعض الخطوات لتحسين وصول المساعدات لكنها تحتاج إلى الاستمرار حتى تثمر.
وفي حديثه عن المناطق التي لم تلب فيها إسرائيل بعد المطالب الأمريكية، قال بلينكن إنه يجب على إسرائيل إلغاء أوامر الإخلاء للسماح للنازحين بسبب عملياتها بالعودة إلى ديارهم، واستئناف دخول الشاحنات التجارية إلى غزة.
وقال: «في تقديري، ربما الأكثر أهمية هو أننا نحتاج إلى رؤية فترات توقف (للقتال) حقيقية وممتدة في مناطق واسعة من غزة... حتى يتسنى للمساعدات أن تصل بفعالية إلى المحتاجين إليها».
ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بقوة العدوان الإسرائيلي على غزة.
ومنذ أكتوبر 2023، استشهد في غزة أكثر من 43500 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ونزح مليونا شخص وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.
وأيد ترامب، وهو داعم قوي لإسرائيل، بشدة هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتمثل في القضاء على حماس. ووعد بإحلال السلام في الشرق الأوسط، لكنه لم يذكر كيف سيحقق ذلك.
وقال بلينكن إن إسرائيل «حققت، وفق معاييرها، الأهداف التي وضعتها لنفسها» بقضائها على قيادة حماس وضمان عدم قدرة الحركة على شن هجوم كبير آخر.
وأضاف «يجب أن يكون هذا هو وقت إنهاء الحرب».
وأضاف «يتعين علينا أيضا التأكد من أن لدينا خطة لما سيأتي بعد ذلك. لذا إذا قررت إسرائيل إنهاء الحرب ووجدنا طريقة لإخراج الرهائن، أن يكون لدينا أيضا خطة واضحة حتى تتمكن إسرائيل من الخروج من غزة ونتأكد من أن حماس لن تعود إليها».
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