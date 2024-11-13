في تحد لمنظمات الإغاثة.. واشنطن تعلن أن إسرائيل ((لا تمنع)) المساعدات عن غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مهلة‭ ‬مدتها‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬منحتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬خلصت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تمنع‮»‬‭ ‬المساعدات‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬القانون‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وقالت‭ ‬ثماني‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬دولية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬المطالب‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحسين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭. ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬إن‭ ‬المجاعة‭ ‬باتت‭ ‬وشيكة‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتخذ‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬لتحسين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬لكنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬حتى‭ ‬تثمر‭. ‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬المطالب‭ ‬الأمريكية،‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلغاء‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬للسماح‭ ‬للنازحين‭ ‬بسبب‭ ‬عملياتها‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬واستئناف‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬تقديري،‭ ‬ربما‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ (‬للقتال‭) ‬حقيقية‭ ‬وممتدة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬غزة‭... ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للمساعدات‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬بفعالية‭ ‬إلى‭ ‬المحتاجين‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

ودعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقوة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

ومنذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43500‭ ‬فلسطيني،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬ونزح‭ ‬مليونا‭ ‬شخص‭ ‬وتحول‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭. ‬

وأيد‭ ‬ترامب،‭ ‬وهو‭ ‬داعم‭ ‬قوي‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬بشدة‭ ‬هدف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬ووعد‭ ‬بإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬كيف‭ ‬سيحقق‭ ‬ذلك‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حققت،‭ ‬وفق‭ ‬معاييرها،‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬لنفسها‮»‬‭ ‬بقضائها‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أيضا‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬لما‭ ‬سيأتي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬لذا‭ ‬إذا‭ ‬قررت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬ووجدنا‭ ‬طريقة‭ ‬لإخراج‭ ‬الرهائن،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬أيضا‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬ونتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬