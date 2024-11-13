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إسرائيل تقتل 22 فلسطينيا في غزة.. وتجبر سكان الشمال على النزوح مجددا

11/13/2024 7:09:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬شنت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اعتداءات‭ ‬أمس‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬22‭ ‬فلسطينيا‭
‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬وكثفت‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬بالشمال‭ ‬لتجبر‭ ‬معظم‭ ‬السكان‭ ‬المتبقين‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أصابت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬خارج‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬قرب‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا،‭ ‬واستشهد‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬غارة‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬استشهد‭ ‬وأُصيب‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬كما‭ ‬قُتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬في‭ ‬الشجاعية‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬لاقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬حاصرت‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬الأسر‭ ‬النازحة‭ ‬والسكان‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬حانون،‭ ‬الذين‭ ‬قدر‭ ‬البعض‭ ‬عددهم‭ ‬ببضعة‭ ‬آلاف،‭ ‬وأمرتهم‭ ‬بالتوجه‭ ‬جنوبا‭ ‬عبر‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬تفصل‭ ‬بلدتين‭ ‬ومخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬احتجزت‭ ‬الرجال‭ ‬لاستجوابهم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سمحت‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬بالمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬نحو‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وأثارت‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وإخلاء‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬توقعات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تطهر‭ ‬المنطقة‭ ‬بهدف‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬ربما‭ ‬لعودة‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليهود‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬سعيد‭ (‬48‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬مشاهد‭ ‬نكبة‭ ‬1948‭ ‬كلها‭ ‬قاعدة‭ ‬بتنعاد‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ترتكب‭ ‬نفس‭ ‬المجازر‭ ‬مرة‭ ‬تانية‭ ‬والتهجير‭ ‬والدمار‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للتراسل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بيتم‭ ‬تحويله‭ ‬لمناطق‭ ‬عازلة‭ ‬كبيرة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بتقوم‭ ‬بالتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬تحت‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬العاجز‭ ‬العقيم‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43500‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتحولت‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مبان‭ ‬مدمرة‭ ‬وأكوام‭ ‬من‭ ‬الأنقاض،‭ ‬ويقيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليونين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬مؤقتة‭ ‬ويواجهون‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الأغذية‭ ‬والعقاقير‭.‬

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