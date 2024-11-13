نيابة عن جلالة الملك.. نائب الملك ولي العهد يفتتح معرض البحرين الدولي للطيران2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تميز اليوم ونجاحات المستقبل يقف وراءها الكوادر الوطنية

المشاركة الدولية بالمعرض تعكس الثقة في قدرات البحرين التنظيمية

الإشادة بجهود الشيخ عبدالله بن حمد الممثل الشخصي للملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض

نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬افتتح‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضيوف‭ ‬البلاد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬





وقد‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬تشكل‭ ‬رافدًا‭ ‬لمبادرات‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬الحاضر‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل،‭ ‬ويرفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬اليوم‭ ‬ونجاحات‭ ‬المستقبل‭ ‬يقف‭ ‬وراءها‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التميز‭ ‬عنوانا‭ ‬لكل‭ ‬عمل‭ ‬وإنجاز‭ ‬وطني‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬نجاح‭ ‬جهودها‭ ‬التنظيمية‭. ‬وأوضح‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬يعكس‭ ‬تقدمها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المرجوة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العالمية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬الممتدة‭ ‬لـ14‭ ‬عامًا‭ ‬كأحد‭ ‬المنصات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬دولية‭ ‬تعكس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬البحرين‭ ‬التنظيمية‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وزار‭ ‬أجنحة‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬صناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمدنية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنامي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بالطيران‭ ‬أمرٌ‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر،‭ ‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬سموه‭ ‬رؤساء‭ ‬وفود‭ ‬مؤسسات‭ ‬الطيران‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬الذين‭ ‬أشادوا‭ ‬بما‭ ‬وفرته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المهم‭.‬

كما‭ ‬زار‭ ‬الجناح‭ ‬الوطني‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬والتقى‭ ‬سموه‭ ‬فريق‭ ‬الصقور‭ ‬السعودي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬الدولتان‭ ‬الشقيقتان‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬فيها‭ ‬ومنها‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬ليظهر‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭.‬