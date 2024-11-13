نيابة عن جلالة الملك.. نائب الملك ولي العهد يفتتح معرض البحرين الدولي للطيران2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القطاعات ذات الأولوية تشكل رافدًا لمبادرات التنويع الاقتصادي
تميز اليوم ونجاحات المستقبل يقف وراءها الكوادر الوطنية
المشاركة الدولية بالمعرض تعكس الثقة في قدرات البحرين التنظيمية
الإشادة بجهود الشيخ عبدالله بن حمد الممثل الشخصي للملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد معرض البحرين الدولي للطيران 2024 وذلك بقاعدة الصخير الجوية أمس، بحضور عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين بمملكة البحرين وضيوف البلاد المشاركين في المعرض.
وقد أكد سموه أن القطاعات ذات الأولوية تشكل رافدًا لمبادرات التنويع الاقتصادي بما يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لافتًا إلى تميز اليوم ونجاحات المستقبل يقف وراءها الكوادر الوطنية التي تحرص أن يكون التميز عنوانا لكل عمل وإنجاز وطني.
وأكد سموه أن مملكة البحرين، من خلال مسيرتها الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان استدامة نجاح جهودها التنظيمية. وأوضح سموه أن استمرار المملكة في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يعكس تقدمها نحو تحقيق أهدافها المرجوة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات العالمية.
وأشاد سموه بالنجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران عبر مسيرته الممتدة لـ14 عامًا كأحد المنصات المهمة في مجال صناعة الطيران، مشيداً بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران. مشيرًا سموه إلى ما يشهده المعرض من مشاركة دولية تعكس الثقة في قدرات البحرين التنظيمية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على هذا الصعيد.
وقد قام سموه بجولة في المعرض وزار أجنحة الدول المشاركة، حيث اطلع سموه خلالها على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم صناعة الطائرات العسكرية والمدنية من مختلف دول العالم. مشيرًا سموه إلى أن تنامي المشاركة في المعرض من قبل المؤسسات المعنية بالطيران أمرٌ يبعث على الفخر، فيما التقى سموه رؤساء وفود مؤسسات الطيران المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذين أشادوا بما وفرته مملكة البحرين من تسهيلات لإنجاح هذا المعرض المهم.
كما زار الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتقى سموه فريق الصقور السعودي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أشاد سموه بما يجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات متينة على المستويات المختلفة، وما توليه الدولتان الشقيقتان من حرصٍ مستمر على إنجاح مختلف الفعاليات التي تستضيفها البحرين من خلال المشاركة الفاعلة فيها ومنها معرض البحرين الدولي للطيران.
وقد وجه سموه الشكر والتقدير للوزارات والأجهزة الحكومية التي أسهمت في تنظيم المعرض ليظهر بما هو عليه من تميز يُضاف إلى إنجازات مملكة البحرين وأبنائها في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.
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