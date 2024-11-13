سماء البحرين ملونة:انطلاق النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزير المواصلات والاتصالات: 20% زيادة في نسبة عدد الطائرات المشاركة
منح ترخيص مشغل جوي سادس في البحرين
انطلق صباح أمس معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته السابعة والذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وسط أجواء ملهمة ومثيرة للاهتمام، إذ يعدّ هذا المعرض من أكبر المعارض التي تقام في مملكة البحرين، كما يعتبر من أهم المعارض التي تختص بمجال الطيران في الشرق الأوسط، ويلقى المعرض اهتماما كبيرا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظرا لأهميته باعتباره من أكبر المعارض التي تقام في البلاد.
ويسجل معرض البحرين الدولي للطيران 2024 حضوراً لافتاً على المستويين الإقليمي والدولي، بإشراف ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، فمنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010، يعتبر المعرض حدثاً استثنائياً فريداً في المنطقة، نظراً لنجاحه المتواصل في استقطاب أكبر الشركات العالمية في قطاع الطيران.
وينظم المعرض بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وسلاح الجو الملكي البحريني، وشركة فانبروا الدولية المتحدة البريطانية الرائدة في مجال تنظيم معارض الطيران على الساحة الدولية، ويشهد مشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية داعمة ضمن فريق البحرين، إضافة إلى 11 شركة راعية للمعرض، و223 وفداً مدنياً وعسكرياً يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية، كما يتواجد في المعرض أكثر من 135 شركة محلية وإقليمية وعالمية في صالة العرض وساحة المطار والشاليهات الاجنحة الدولية، كما يشهد حضور 12 شركة دولية متخصصة في خدمات المناولة الأرضية للمطارات لأول مرة من الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا، وشركة فولت ايرو المتخصصة في تطوير الطيران.
وكشف د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات عن زيادة الطائرات المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام بنسبة 20 % مقارنة مع النسخة الماضية. وقال: نشهد إقبالاً كبيراً من الشركات المشاركة والوفود سواء كانت عسكرية أو مدنية، وهناك اجتماعات ثنائية عديدة عقدت بين الشركات المتخصصة والوفود الموجودة، حيث إن المعرض يوفر منصة تستقطب كبريات الشركات العالمية في مجال صناعة الطائرات والتكنولوجيا، وسيتم اعلان عدد من الصفقات لاحقاً.
وأضاف وزير المواصلات والاتصالات: استطاع المعرض طيلة الـ14 سنة الماضية أن يتبوأ مكانة متقدمة في مجال صناعة الطيران على مستوى العالم، واليوم البحرين استطاعت أن تكون حاضنة للمعارض المتخصصة ولا سيما معرض الطيران.
وأعلن د. الشيخ عبدالله بن أحمد الترخيص لمشغل سادس في البحرين، ومنح شهادة مشغل جوي لشركة «فالو للطيران» لتقدم خدماتها لرجال الاعمال من مملكة البحرين لتخدم جميع دول المنطقة، مشيراً إلى أنها حصلت رسمياً على شهادة مشغل جوي ( AOC ) من شؤون الطيران المدني، مما يعكس جاهزية الشركة لبدء عمليات الطيران التجاري، ويعدّ هذا الإنجاز خطوة محورية تسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز للطيران التجاري في المنطقة.
ولفت الوزير إلى أن البحرين تحتفل هذا العام بـ75 عاما من الطيران، واستطاعت ان تتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني والملاحة والمراقبة الجوية،ومن بعد افتتاح مطار البحرين الدولي الجديد وبناء المنظومة المتكاملة فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني، والملاحة الجوية، وشراء منظومات متقدمة. وقال: «نسعد ونفخر بأن الاستثمار الذي تم في السنوات الاخيرة مكّن مملكة البحرين من خلال مطار البحرين الدولي من ان تستقطب شركات متخصصة في مجال الطائرات التجارية».
وزير الإعلام: علامة فارقة
أكد د. رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، أن معرض البحرين الدولي للطيران أصبح علامة فارقة في الفعاليات الرئيسية المعنية بقطاع الطيران على مستوى العالم.
وأضاف لـ«أخبار الخليج»، أن هذه النسخة السابعة التي يقام فيها المعرض على أرض مملكة البحرين حيث نشهد سنويا زيادة في عدد المشاركين وعدد الصفقات التي تبرم خلال المعرض. ولفت أن اليوم مملكة البحرين تستضيف كبريات الفعاليات في مختلف المجالات والقطاعات، وهذا إن دل فهو يدل على مكانة مملكة البحرين على الخارطة الدولية وقدرتها على استضافة الفعاليات المهمة في مختلف القطاعات.
ناس: جذب الاستثمارات
أكد سمير ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة البحرين، أن هذا المعرض واحد من أهم المعارض الرئيسية في البحرين، وهي من المعارض التي تجذب الاستثمارات الدولية إلى البحرين وتعزز الاقتصاد الوطني والتعرف على أحدث التكنولوجيا في قطاع الطيران واستفادة مملكة البحرين منها.
وأضاف، المعرض في هذه النسخة يختلف عن النسخ الماضية، فهو أضحى محطة من المحطات الرئيسية في عالم معارض الطيران، وهذا يعكس زيادة عدد المشاركين من جميع أنحاء دول العالم.
عادل علي: أحدث الابتكارات
أكد عادل علي الرئيس التنفيذي للمجموعة – العربية للطيران، أن معرض البحرين الدولي للطيران فرصة لاستعراض أحدث ابتكارات قطاع الطيران حول العالم، وهي تجمع مختلف قطاعات الطيران سواء كانت مدنية أو عسكرية أو تجارية في مكان واحد.
وأضاف علي، تشارك العربية للطيران، في المعرض بطائرتها من طراز «إيرباص A 320» التي تتسع لـ 174 مقعدا، ما يوفر للزوار لمحة حصرية عن أسطول العربية للطيران الحديث وتجربة السفر الفريدة على متنها.
كانو: نجاح قياسي
أكد نبيل كانو رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين «باس» أن معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة ناجح بكل المقاييس.
وقال كانو، شهدنا مشاركة واسعة من مختلف دول العالم من شركات طيران مدنية وعسكرية، وهذا يدل على اهتمام هذه الشركات للمشاركة في المعرض الذي يقام في مملكة البحرين.
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