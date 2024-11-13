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سماء البحرين ملونة:انطلاق النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

11/13/2024 7:09:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير المواصلات والاتصالات: 20% زيادة في نسبة عدد الطائرات المشاركة

منح ترخيص مشغل جوي سادس في البحرين

انطلق‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بنسخته‭ ‬السابعة‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬ملهمة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬إذ‭ ‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بمجال‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ويلقى‭ ‬المعرض‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نظرا‭ ‬لأهميته‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ويسجل‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬حضوراً‭ ‬لافتاً‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬بإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬فمنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬يعتبر‭ ‬المعرض‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬فريداً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬نظراً‭ ‬لنجاحه‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

وينظم‭ ‬المعرض‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وشركة‭ ‬فانبروا‭ ‬الدولية‭ ‬المتحدة‭ ‬البريطانية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنظيم‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ويشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬وشبه‭ ‬حكومية‭ ‬داعمة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬شركة‭ ‬راعية‭ ‬للمعرض،‭ ‬و223‭ ‬وفداً‭ ‬مدنياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬دولة‭ ‬و60‭ ‬شركة‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية،‭ ‬كما‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬135‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬وساحة‭ ‬المطار‭ ‬والشاليهات‭ ‬الاجنحة‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬حضور‭ ‬12‭ ‬شركة‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬للمطارات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬وشركة‭ ‬فولت‭ ‬ايرو‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الطيران‭.‬

وكشف‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الطائرات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭. ‬وقال‭: ‬نشهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬والوفود‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬مدنية،‭ ‬وهناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬عديدة‭ ‬عقدت‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والوفود‭ ‬الموجودة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المعرض‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬تستقطب‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وسيتم‭ ‬اعلان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬لاحقاً‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭: ‬استطاع‭ ‬المعرض‭ ‬طيلة‭ ‬الـ14‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭ ‬أن‭ ‬يتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬واليوم‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضنة‭ ‬للمعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬معرض‭ ‬الطيران‭.‬

وأعلن‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الترخيص‭ ‬لمشغل‭ ‬سادس‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنح‭ ‬شهادة‭ ‬مشغل‭ ‬جوي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬لتقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬لرجال‭ ‬الاعمال‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتخدم‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬رسمياً‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬مشغل‭ ‬جوي‭ (‬ AOC ‭) ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬جاهزية‭ ‬الشركة‭ ‬لبدء‭ ‬عمليات‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري،‭ ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للطيران‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بـ75‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الطيران،‭ ‬واستطاعت‭ ‬ان‭ ‬تتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والملاحة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الجوية،ومن‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الجديد‭ ‬وبناء‭ ‬المنظومة‭ ‬المتكاملة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬والملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬وشراء‭ ‬منظومات‭ ‬متقدمة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬ونفخر‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬مكّن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تستقطب‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬


وزير الإعلام: علامة فارقة

أكد‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬أصبح‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المعنية‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأضاف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬فيها‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬نشهد‭ ‬سنويا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬وعدد‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬تبرم‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭. ‬ولفت‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستضيف‭ ‬كبريات‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬وهذا‭ ‬إن‭ ‬دل‭ ‬فهو‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الدولية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬


ناس: جذب الاستثمارات

أكد‭ ‬سمير‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعارض‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬واستفادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منها‭.‬

وأضاف،‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬فهو‭ ‬أضحى‭ ‬محطة‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬معارض‭ ‬الطيران،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬


عادل علي: أحدث الابتكارات

أكد‭ ‬عادل‭ ‬علي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬فرصة‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكارات‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الطيران‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مدنية‭ ‬أو‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬

وأضاف‭ ‬علي،‭ ‬تشارك‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بطائرتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬إيرباص‭ ‬ A 320‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬لـ‭ ‬174‭ ‬مقعدا،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬للزوار‭ ‬لمحة‭ ‬حصرية‭ ‬عن‭ ‬أسطول‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬الحديث‭ ‬وتجربة‭ ‬السفر‭ ‬الفريدة‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬


كانو: نجاح قياسي

أكد‭ ‬نبيل‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬ناجح‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭.‬

وقال‭ ‬كانو،‭ ‬شهدنا‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬مدنية‭ ‬وعسكرية،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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