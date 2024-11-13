قرينة عاهل البلاد تهنئ الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشادت‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بجهود‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬النوعي،‭ ‬ودورها‭ ‬المشهود‭ ‬واسهاماتها‭ ‬المتواصلة‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬عملها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬ودفع‭ ‬بها‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬

‭ ‬مؤكدة‭ ‬سموها‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬هو‭ ‬إضافة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬الصورة‭ ‬المشرّفة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬متمنية‭ ‬سموها‭ ‬للدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنها‭. ‬