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قرينة عاهل البلاد تهنئ الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية

11/13/2024 7:09:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعثت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تكريمها‭ ‬بشخصية‭ ‬العام‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬2024‭. ‬تقديراً‭ ‬لدورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭.‬

وأشادت‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بجهود‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬النوعي،‭ ‬ودورها‭ ‬المشهود‭ ‬واسهاماتها‭ ‬المتواصلة‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬عملها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬ودفع‭ ‬بها‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬

‭ ‬مؤكدة‭ ‬سموها‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬هو‭ ‬إضافة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬الصورة‭ ‬المشرّفة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬متمنية‭ ‬سموها‭ ‬للدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنها‭. ‬

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