قرينة عاهل البلاد تهنئ الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي، وذلك بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي ضمن جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2024. تقديراً لدورها المتميز في الارتقاء بالرياضة النسائية على المستوى العربي.
وأشادت قرينة عاهل البلاد المعظم بجهود الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة الفاعلة والمستمرة في هذا المجال النوعي، ودورها المشهود واسهاماتها المتواصلة ضمن مسيرة عملها، الأمر الذي أسهم في تطوير الرياضة النسائية ودفع بها لتحقيق العديد من الإنجازات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
مؤكدة سموها ان هذا التكريم هو إضافة بارزة في رصيد الدكتورة الشيخة حصة الحافل بالإنجازات، وحرصها الدائم على إيصال الصورة المشرّفة للمرأة البحرينية في مختلف المحافل، متمنية سموها للدكتورة الشيخة حصة مزيد من العطاء والنجاح في خدمة وطنها.
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