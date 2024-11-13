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وكيل الداخلية يترأس وفد البحرين في الاجتماع التحضيري لاجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج

11/13/2024 7:09:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التحضيري‭ ‬للدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والأربعين‭ ‬لوزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬سيناقشها‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

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