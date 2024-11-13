وكيل الداخلية يترأس وفد البحرين في الاجتماع التحضيري لاجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج

وكيل الداخلية يترأس وفد البحرين في الاجتماع التحضيري لاجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج
التاريخ
11/13/2024 7:09:43 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التحضيري للدورة الحادية والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة بتاريخ 13 نوفمبر 2024م.
وخلال الاجتماع تم بحث الموضوعات الأمنية التي سيناقشها وزراء الداخلية بدول المجلس التي ستعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
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