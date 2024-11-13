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رئيسا النواب والشورى: زيارة الملك للمملكة المتحدة تعمّق مسار الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين

11/13/2024 7:09:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بزيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬محطة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬والأثر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة،‭ ‬ودعم‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭.‬

‭ ‬مؤكدا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لبريطانيا‭ ‬ستكون‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعم‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬ودعم‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

‭ ‬معربا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬والممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬وقواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والحضارات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬التنموية‭.‬

‭ ‬مشيرا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقدير‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬للإنجازات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتنموية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وتتويجها‭ ‬بمنح‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وسام‭ ‬‮«‬فارس‭ ‬الصليب‭ ‬الأعظم‭ ‬الملكي‭ ‬الفيكتوري‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الأوسمة‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬يمثل‭ ‬تجسيداً‭ ‬لنهج‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬ووضع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬هدفاً‭ ‬تنبثق‭ ‬عنه‭ ‬جميع‭ ‬مبادرات‭ ‬وجهود‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بجانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬والعناية‭ ‬بشؤون‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام،‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬ومنها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬وتطوير‭ ‬الإمكانات‭ ‬البشرية،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مدن‭ ‬جديدة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وجهود‭ ‬الاحتواء،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬وتكاتفاً‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القوية‭ ‬والمتجذرة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حققت‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والفاعل‭ ‬والنموذجي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والمصارف‭ ‬والاستثمار‭ ‬والأمن‭ ‬والعدالة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوافق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬التطلع‭ ‬الدائم‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬أكدت‭ ‬التفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وأن‭ ‬كافة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية،‭ ‬ستنال‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني،‭ ‬والسعي‭ ‬لزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القضايا‭ ‬والتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬فيها‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ووصولا‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وإعلاء‭ ‬دور‭ ‬الحلول‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬الملكية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬ويتجلى‭ ‬فيها‭ ‬عمق‭ ‬ومتانة‭ ‬علاقات‭ ‬وروابط‭ ‬الصداقة‭ ‬الممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬عامٍ‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بسجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البلدان‭ ‬الصديقان،‭ ‬والحرص‭ ‬الراسخ‭ ‬من‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تعمّق‭ ‬مسار‭ ‬الشراكات‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬وتنهض‭ ‬بمجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬يمتلكان‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والأمنية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬حيث‭ ‬تزدهر‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعاونٍ‭ ‬مثمر،‭ ‬وتحالف‭ ‬قوي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬شهدت‭ ‬تقدمًا‭ ‬وتطوّرًا،‭ ‬وتوسعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إنَّ‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتعاظم‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهودها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬الإنساني‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬رؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ونهجه‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬روابط‭ ‬وعلاقات‭ ‬أخوة‭ ‬وصداقة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعضيد‭ ‬مساعي‭ ‬الدول‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬ستبقى‭ ‬نموذجًا‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬والسعي‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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