نائب الملك ولي العهد يسلم رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية الباكستانية وسام البحرين من الدرجة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬طيار‭ ‬ظهير‭ ‬أحمد‭ ‬بابر‭ ‬سيدو‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬البلاد‭ ‬لحضور‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬به‭ ‬وأشاد‭ ‬بمشاركة‭ ‬فريق‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الباكستانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬إحدى‭ ‬أسس‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬الطيران‭ ‬وتعبيراً‭ ‬عمّا‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهذه‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬مميزة‭.‬

ونيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وتقديرًا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لجهود‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الجوية‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والدفاعي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬فقد‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بتسليم‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الباكستانية‭ ‬وسام‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وباكستان‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بدور‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بمنحه‭ ‬وسام‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭ ‬وخاصة‭ ‬العسكري‭ ‬والدفاعي‭ ‬منها،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬