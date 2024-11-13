نائب الملك ولي العهد يسلم رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية الباكستانية وسام البحرين من الدرجة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة من علاقات متينة وراسخة، ومستويات متقدمة من التعاون المتميز على كل الأصعدة وبخاصة العسكري والدفاعي منها، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على مواصلة تعزيز مسارات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقاعدة الصخير الجوية أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين، الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024، حيث رحب سموه به وأشاد بمشاركة فريق القوات الجوية الباكستانية إلى جانب الفرق الأخرى من الدول الشقيقة والصديقة في هذا المعرض، والتي تعد مشاركاتهم الفاعلة إحدى أسس نجاح معرض الطيران وتعبيراً عمّا يجمع مملكة البحرين وهذه الدول الشقيقة والصديقة من علاقات مميزة.
ونيابةً عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديرًا من جلالته لجهود رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الجوية الباكستانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجال العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين الشقيقين، فقد تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتسليم رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية الباكستانية وسام البحرين من الدرجة الأولى.
وخلال اللقاء، تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البحرين وباكستان بما يحقق الأهداف المشتركة، منوهاً سموه بدور جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بتفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى، مشيدًا بالحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في المجالات المختلفة وخاصة العسكري والدفاعي منها، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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