الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتبادلان التهاني بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الملك: المعرض أصبح وجهةً عالمية يستقطب أعدادا متزايدة من المشاركين
ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين الريادية
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024، هذا نصها:
سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة، حيث يأتي هذا النجاح ليعكس الحرص على مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين الريادية وترسيخها على كافة الأصعدة، تحقيقاً لرؤاكم الثاقبة أيدكم الله، معرباً عن بالغ الاعتزاز والفخر بهذا النجاح الذي تحقق بجهود وتفاني أبناء البحرين بفضل دعم جلالتكم اللامحدود وتوجيهاتكم السديدة التي يرتكز عليها كل إنجاز بحريني.
إن المكانة المتميزة التي يحظى بها معرض البحرين الدولي للطيران منذ انطلاقته، تترجم دعم جلالتكم ومساندتكم الدائمة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق النجاحات المتتالية للمعرض والمشاركة الواسعة من كبرى الشركات في مجال صناعة الطيران.
سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله،،،
يسرني أن أشيد بجهود اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الأخ العزيز الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالتكم، والتي تواصل بجهودها الدؤوبة وعملها الحثيث في تعزيز تنافسية المعرض على خارطة معارض الطيران الدولية كأحد أبرز المعارض وأهمها في المنطقة.
ختاماً، أسأل الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظكم عزاً وذخراً وفخراً وسنداً للوطن الغالي وكافة أبنائه، إنه سميع مجيب الدعاء.
ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ،،،
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة.
وفيما يلي نص البرقية:
صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُه،
تلقيناَ ببالغِ الاعتزازِ برقيةَ سُموكم العزيز المُهنِّئة لنا بالنَّجاحِ المشرف لمعرضِ البحرين الدَّوليِّ للطَّيرانِ، في نُسخَتِهِ السَّابعة. ويَطيبُ لنَا أن نَبْعثَ إلى سُمُوِّكم حفظكم الله، بأخْلَصِ التهاني والتَّبريكاتِ، لهذا النجاحِ الجديد لهذا المعرض الذي أصبحَ وِجْهَةً عالمية يستقطب أعدادا متزايدةً من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، مساهماً بذلك في تعزيز مكانة مملكةَ البحرين على خَارِطَةِ المَعارِضِ الدولية المُتَخصِّصَةِ في صِنَاعةِ الطَّيران، وتِكنُولوجِيَاتِها الجديدة والمتطورة.
مُشِيدِين، بهذه المناسبة الطيبةِ، بجُهودِ سُمُوِّكُم ِ المشرفة، والفريق العامل مع سموكم، وفي مُقدمته اللجنةُ العُليا المُنظِّمةُ للمَعرضِ، برئَاسَةِ ابننا العَزيزِ، سُمُوِّ الشِّيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، مُمثِلِنا الشَّخصيِّ، في سبيل تحقيق النجاح لهذا المعرض ِالدَّوليِّ الكبير، تأكيدا لما تحظى به مملكة البحرين، من مَكانةٍ رفيعة، ومن سُمعةٍ دولية طيِّبةٍ، ٍ في تَنظِيمِ مثلِ هذه المعارضِ.
وإذْ نُباركُ لسمِّوكم الكريم، وللجنة المنظمةِ، هذا الانجاز المتميز، نسأل اللهَ تعالى، أن يحفظ سموكم، وأن يكلِّلَ جُهودَكم بالتوفيق والنجاحِ، لتحقيق المزيدِ من الإنجازات ِالمُشّرِّفةِ لبلدنا العزيز.
حَفِظَ اللهُ سُموَّكم، ودُمتم سَالمين برعايةِ اللهِ.
والدكم حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
MENAFN13112024000055011008ID1108883691