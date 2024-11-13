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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتبادلان التهاني بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران

11/13/2024 7:09:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الملك: المعرض أصبح وجهةً عالمية يستقطب أعدادا متزايدة من المشاركين

ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين الريادية

تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الوالد‭ ‬العزيز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،،

يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬لمقام‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأخلص‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬ليعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادية‭ ‬وترسيخها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤاكم‭ ‬الثاقبة‭ ‬أيدكم‭ ‬الله،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بهذا‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بجهود‭ ‬وتفاني‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬جلالتكم‭ ‬اللامحدود‭ ‬وتوجيهاتكم‭ ‬السديدة‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬إنجاز‭ ‬بحريني‭.‬

إن‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته،‭ ‬تترجم‭ ‬دعم‭ ‬جلالتكم‭ ‬ومساندتكم‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬المتتالية‭ ‬للمعرض‭ ‬والمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭.‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬حفظكم‭ ‬الله،،،

يسرني‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالتكم،‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬بجهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬وعملها‭ ‬الحثيث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬المعارض‭ ‬وأهمها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ختاماً،‭ ‬أسأل‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمتع‭ ‬جلالتكم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظكم‭ ‬عزاً‭ ‬وذخراً‭ ‬وفخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وكافة‭ ‬أبنائه،‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء‭.‬

ودمتم‭ ‬سيدي‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬سالمين‭ ‬موفقين‭ ‬،،،

ابنكم‭ ‬المخلص

سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء


وبعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭. ‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬البرقية‭: ‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ابننا‭ ‬العزيز‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭. ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬السَّلامُ‭ ‬عليكُم‭ ‬ورحمةُ‭ ‬الله‭ ‬وبركاتُه،

تلقيناَ‭ ‬ببالغِ‭ ‬الاعتزازِ‭ ‬برقيةَ‭ ‬سُموكم‭ ‬العزيز‭ ‬المُهنِّئة‭ ‬لنا‭ ‬بالنَّجاحِ‭ ‬المشرف‭ ‬لمعرضِ‭ ‬البحرين‭ ‬الدَّوليِّ‭ ‬للطَّيرانِ،‭ ‬في‭ ‬نُسخَتِهِ‭ ‬السَّابعة‭. ‬ويَطيبُ‭ ‬لنَا‭ ‬أن‭ ‬نَبْعثَ‭ ‬إلى‭ ‬سُمُوِّكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله،‭ ‬بأخْلَصِ‭ ‬التهاني‭ ‬والتَّبريكاتِ،‭ ‬لهذا‭ ‬النجاحِ‭ ‬الجديد‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬أصبحَ‭ ‬وِجْهَةً‭ ‬عالمية‭ ‬يستقطب‭ ‬أعدادا‭ ‬متزايدةً‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مساهماً‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكةَ‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خَارِطَةِ‭ ‬المَعارِضِ‭ ‬الدولية‭ ‬المُتَخصِّصَةِ‭ ‬في‭ ‬صِنَاعةِ‭ ‬الطَّيران،‭ ‬وتِكنُولوجِيَاتِها‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتطورة‭.‬

مُشِيدِين،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الطيبةِ،‭ ‬بجُهودِ‭ ‬سُمُوِّكُم‭ ‬ِ‭ ‬المشرفة،‭ ‬والفريق‭ ‬العامل‭ ‬مع‭ ‬سموكم،‭ ‬وفي‭ ‬مُقدمته‭ ‬اللجنةُ‭ ‬العُليا‭ ‬المُنظِّمةُ‭ ‬للمَعرضِ،‭ ‬برئَاسَةِ‭ ‬ابننا‭ ‬العَزيزِ،‭ ‬سُمُوِّ‭ ‬الشِّيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مُمثِلِنا‭ ‬الشَّخصيِّ،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭ ‬ِالدَّوليِّ‭ ‬الكبير،‭ ‬تأكيدا‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬مَكانةٍ‭ ‬رفيعة،‭ ‬ومن‭ ‬سُمعةٍ‭ ‬دولية‭ ‬طيِّبةٍ،‭ ‬ٍ‭ ‬في‭ ‬تَنظِيمِ‭ ‬مثلِ‭ ‬هذه‭ ‬المعارضِ‭.‬

وإذْ‭ ‬نُباركُ‭ ‬لسمِّوكم‭ ‬الكريم،‭ ‬وللجنة‭ ‬المنظمةِ،‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬المتميز،‭ ‬نسأل‭ ‬اللهَ‭ ‬تعالى،‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموكم،‭ ‬وأن‭ ‬يكلِّلَ‭ ‬جُهودَكم‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاحِ،‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيدِ‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ِالمُشّرِّفةِ‭ ‬لبلدنا‭ ‬العزيز‭.‬

حَفِظَ‭ ‬اللهُ‭ ‬سُموَّكم،‭ ‬ودُمتم‭ ‬سَالمين‭ ‬برعايةِ‭ ‬اللهِ‭.‬

والدكم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

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