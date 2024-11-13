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الإمارات تكرم رئيسة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر بـجائزة الشيخة فاطمة

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 13 - 11 (كونا) -- كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء رئيسة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح بمنحها جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في فئة "رواد العمل الرياضي".
وأعربت الشيخة نعيمة الأحمد في تصريح صحفي عن اعتزازها بهذا التكريم الذي جرى في حفل أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي مشيرة إلى تقديرها العميق لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بنسختها الثامنة في فئة "رواد العمل الرياضي".
وتقدمت الشيخة نعيمة الأحمد بالشكر لرئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على دعمها الكبير وتكريمها المستمر للرياضة النسائية.
وأشارت إلى التعاون المستمر بين الرياضة الكويتية والإماراتية وخاصة في مجال الرياضة النسائية مؤكدة أن هذا التعاون أثمر نجاحات ملموسة وأن الرياضة النسائية في الإمارات حققت تقدما كبيرا.
وتعد الجائزة تكريما لمسيرة الشيخة نعيمة الأحمد الحافلة بالإنجازات والجوائز والأوسمة التي شملت جائزة المرأة والرياضة لعام 2014 ودورها البارز في تعزيز مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ودول الخليج.
كما كرمت الجائزة رئيسة اللجنة العمانية لرياضة المرأة ومستشارة وزير التربية والتعليم سناء البوسعيدي لدورها الرائد في تطوير الرياضة النسائية بسلطنة عمان وقادت العديد من المبادرات المؤثرة.
وفازت مريم أحمد عبدالله الزيودي من الإمارات بفئة أفضل رياضية بارالمبية ومروة العامري من (تونس) في فئة أفضل مدربة كما حصلت نهلة المغربي من السودان على جائزة أفضل إعلامية فيما نالت لطيفة الفلاسي الإمارات جائزة أفضل رياضية ناشئة.
وفي فئة أفضل فريق فاز فريق سيدات الكرة الطائرة في نادي الزمالك من مصر بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية كما منحت جائزة أفضل أم رياضية رقية أحمد عبدالله الزعابي من (الإمارات). (النهاية)

س خ م / ح م ف



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