الإمارات تكرم رئيسة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر بـجائزة الشيخة فاطمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 13 - 11 (كونا) -- كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء رئيسة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح بمنحها جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في فئة "رواد العمل الرياضي".
وأعربت الشيخة نعيمة الأحمد في تصريح صحفي
عن اعتزازها بهذا التكريم الذي جرى في حفل أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي مشيرة إلى تقديرها العميق لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بنسختها الثامنة في فئة "رواد العمل الرياضي".
وتقدمت الشيخة نعيمة الأحمد بالشكر لرئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على دعمها الكبير وتكريمها المستمر للرياضة النسائية.
وأشارت إلى التعاون المستمر بين الرياضة الكويتية والإماراتية وخاصة في مجال الرياضة النسائية مؤكدة أن هذا التعاون أثمر نجاحات ملموسة وأن الرياضة النسائية في الإمارات حققت تقدما كبيرا.
وتعد الجائزة تكريما لمسيرة الشيخة نعيمة الأحمد الحافلة بالإنجازات والجوائز والأوسمة التي شملت جائزة المرأة والرياضة لعام 2014 ودورها البارز في تعزيز مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ودول الخليج.
كما كرمت الجائزة رئيسة اللجنة العمانية لرياضة المرأة ومستشارة وزير التربية والتعليم سناء البوسعيدي لدورها الرائد في تطوير الرياضة النسائية بسلطنة عمان وقادت العديد من المبادرات المؤثرة.
وفازت مريم أحمد عبدالله الزيودي من الإمارات بفئة أفضل رياضية بارالمبية ومروة العامري من (تونس) في فئة أفضل مدربة كما حصلت نهلة المغربي من السودان على جائزة أفضل إعلامية فيما نالت لطيفة الفلاسي الإمارات جائزة أفضل رياضية ناشئة.
وفي فئة أفضل فريق فاز فريق سيدات الكرة الطائرة في نادي الزمالك من مصر بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية كما منحت جائزة أفضل أم رياضية رقية أحمد عبدالله الزعابي من (الإمارات). (النهاية)
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