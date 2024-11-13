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وزير شؤون الديوان الأميري يفتتح جناح أمانة (مجلس التعاون) بالمتزامن مع القمة الخليجية الـ45

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 11 (كونا) -- افتتح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الأربعاء جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مركز (الشيخ عبدالله السالم الثقافي) الذي يقام للمرة الأولى بالتزامن مع استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية الخامسة والاربعين مطلع ديسمبر المقبل.
وحضر الافتتاح وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة الدكتورة نورة المشعان ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسفراء دول مجلس التعاون لدى البلاد.
وقالت الوزير المشعان في كلمتها بالافتتاح إن اختيار مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي كصرح ثقافي رائد في دولة الكويت ليكون موطنا لهذا المعرض المميز يعكس الإيمان العميق بأهمية الثقافة والمعرفة في ترسيخ قيم الوحدة والتكامل فهذا المركز يعتبر رمزا حضاريا يستقطب الزوار من داخل وخارج الكويت خاصة جيل الشباب المتطلع لاستكشاف العلوم التكنولوجيا والفضاء.
وأضافت المشعان أن جناح مجلس التعاون يأتي ليكمل هذه المنظومة الثقافية الرائدة من خلال تجسيد مسيرة مجلس التعاون الذي أسسه الآباء الأوائل ليكون منارة للتضامن الخليجي ودرعا يحمي دولنا من التحديات ويعزز الروابط المشتركة بين شعوب المنطقة.
وذكرت أن مجلس التعاون منذ تأسيسه حقق إنجازات نوعية ورائدة في شتى المجالات "وها نحن اليوم نحتفل بمضي أكثر من أربعة عقود من التعاون المثمر بفضل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم الذين رسموا مسارا واضحا ونهجا دقيقا نحو تحقيق التكامل الشامل في كافة المجالات".
وأوضحت أن هذا المعرض يسلط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى ومبادرات التعاون التي أسهمت في تحقيق النمو والاستدامة ورفع مستوى الرفاه للمواطن الخليجي.
وتابعت أن المعرض يبرز أيضا إنجازات دول المجلس في مجالات الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية والنقل والتعليم والبيئة والصحة وغيرها من المجالات "وإننا على يقين أن هذا المعرض يمثل خطوة جديدة تعزز الوعي والإدراك بإنجازات مجلس التعاون وبشكل يعكس التزامنا بالمضي قدما نحو مزيد من العمل المشترك".
وأعربت عن شكرها وتقديرها لراعي الحفل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ولمقام الديوان الأميري على الدعم والرعاية الكريمة لإقامة هذا الجناح كما توجهت بالشكر إلى وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول المجلس على جهودهم المخلصة في إنجاز هذه الفعالية في الوقت المحدد.
وعبرت أيضا عن شكرها للأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وفريق الأمانة العامة الذين بذلوا جهودا مميزة في تنظيم واعداد هذا المعرض الذي يعد احتفاء بمسيرة مجلس التعاون وإنجازاته وتجسيدا للرؤية المشتركة التي تجمع دول المجلس في إطار من التعاون والتكامل.
من جانبه رفع البديوي أسمى آيات الشكر وعظيم الإمتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الدعم الكبير واللامحدود والتوجيهات الكريمة السامية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك مع إخوانه قادة دول المجلس.
وأعرب عن السرور بأن تحتضن دولة الكويت جناح مجلس التعاون المصاحب لأعمال القمة الخليجية في دورتها الخامسة والأربعين والتي ستعقد أعمالها مطلع شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله تعالى في أرض الكويت المباركة داعيا المولي عز وجل أن تتكلل أعمال هذه القمة بما فيه خير وصلاح شعوب مجلس التعاون وبما يثمر من نتائج "تصب في مسيرة عملنا الخليجي المشترك وصولا إلى تكاملنا المنشود".
وقال إن فكرة تنفيذ هذا الجناح انطلقت امتثالا للتوجهات والتطلعات السامية والكريمة من لدن قادة دول المجلس بأهمية تعريف مواطني دول المجلس بإنجازات مجلس التعاون والخطوات التي وصل اليها المجلس في تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وقرارات العمل المشترك.
وأضاف ان ذلك ساهم في تحقيق تلك الإنجازات خلال المسيرة المباركة منذ تأسيس مجلس التعاون وإلى يومنا الحالي والتي تحقق خلالها نجاحات كبيرة ومشروعات خليجية مشتركة عادت بالرفاه والازدهار والأمن لشعوبنا من جهة ومكنت دول المجلس بأن تقف في مصاف الدول العالمية على كافة المستويات من جهة أخرى.
وأكد البديوي الحرص على أن يكون افتتاح الجناح متزامنا مع انطلاق أعمال القمة الخليجية ليتمكن المواطنون والمقيمون في دولة الكويت من التعرف على إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون في جميع المجالات و"تعزيز الصورة الذهنية لترابطنا وتكاملنا الخليجي".
وأوضح أنه خلال عملية التخطيط لفعاليات الجناح "أكدنا على أن يكون هناك جدول شامل للزيارات يستهدف مختلف الفئات العمرية بمختلف تخصصاتهم آملين أن يحقق الجناح الهدف المنشود منه في تعزيز التواصل وتعريف الجمهور بمسيرة العمل الخليجي المشترك".
وعبر عن الطموح بأن يشكل هذا الجناح الذي يقام لأول مرة انطلاقة جديدة نحو تخصيص جناح خاص بمجلس التعاون في كل قمة خليجية قادمة ليكون "منصة تعزز من أواصر الترابط الخليجي بين شعوبنا ويبرز إنجازات المجلس ومكتسباته برؤية متجددة ومستدامة تعكس طموحاتنا المشتركة".
وأمل بأن يلهم هذا الجناح "أبناءنا وبناتنا من الأجيال الصاعدة لاحتضان روح التكامل الخليجي ويغرس في نفوسهم قيم العطاء والتكامل الخليجي ليكونوا بناة المستقبل وركيزة النهضة لدولنا يعملون يدا بيد لتحقيق آمال شعوبنا في الأمن والرخاء والتقدم المستدام".
وتقدم البديوي بجزيل الشكر إلى الديوان الاميري ممثلا بمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لاستضافته الجناح ولوزارة الخارجية لتقديمها الدعم لهذا الجناح ولجميع المشاركين في دولة الكويت طيلة فترة الإعداد والتحضير لإقامة الجناح.
بدوره قدم رئيس فريق الجناح وليد الحمود ايجازا حول ما تم عمله منذ انطلاق فكرة إقامة الجناح وحتى افتتاحه اليوم بجهود القائمين عليه وما يحمله هذا الجناح من قيمة كبيرة لمواطني دول الخليج ويبين ما خطته مسيرة الانجاز في العمل الخليجي المشترك.
ويعرض الجناح الذي يستمر حتى 13 ديسمبر المقبل لمحة تعريفية بنشأة مجلس التعاون والإنجازات المحققة خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك على مدى أربعة عقود في كافة المجالات.(النهاية)

م د م / ع ع ح




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