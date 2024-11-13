السعودية والمغرب يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 13 - 11 (كونا) -- وقعت وزارة الداخلية السعودية ووزارة العدل المغربية اليوم الأربعاء اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن توقيع الاتفاقية جاء عقب لقاء جمع وزير
الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود مع وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في مقر وزارة الداخلية بالرياض.
وبحث الجانبان سبل تعزيز مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية السعودية والعدل المغربية بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات متعددة تخدم مصالح البلدين. (النهاية)
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