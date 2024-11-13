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السعودية والمغرب يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 11 (كونا) -- وقعت وزارة الداخلية السعودية ووزارة العدل المغربية اليوم الأربعاء اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن توقيع الاتفاقية جاء عقب لقاء جمع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود مع وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في مقر وزارة الداخلية بالرياض.
وبحث الجانبان سبل تعزيز مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية السعودية والعدل المغربية بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات متعددة تخدم مصالح البلدين. (النهاية)

ع ش / ح م ف



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