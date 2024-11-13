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السيناتور جون ثون يفوز بزعامة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي خلفا لماكونيل

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 13 – 11 (كونا) -- اختار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اليوم الاربعاء السناتور جون ثون زعيما للأغلبية في المجلس الذي انتزعوا السيطرة عليه من الديمقراطيين في انتخابات الاسبوع الماضي ليحل محل السناتور المتقاعد ميتش ماكونيل الذي تزعم الحزب الجمهوري بالغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي على مدار السنوات الثماني عشرة الماضية.
ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن مصدرين مطلعين لم تكشف عن هويتيهما قولهما إن ثون فاز على منافسه السناتور جون كورنين في تصويت أجراه اعضاء المجلس الجمهوريين بأغلبية 25 صوتا مقابل 24.
وأفادت بأن ثون شغل المنصب الثاني في زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ عام 2019 وأدار إلى حد كبير عمل الجمهوريين في المجلس الشيوخ منذ تعرض ماكونيل لارتجاج في المخ في عام 2023 الماضي.
وتعليقا على فوزه بالتصويت قال ثون في تصريح "أنا فخور للغاية لأنني حصلت على دعم زملائي لقيادة مجلس الشيوخ في الكونغرس وأنا فخور للغاية بالعمل الذي قمنا به لتأمين الأغلبية في مجلس الشيوخ و(الفوز) بالبيت الأبيض (الرئاسة الأمريكية)".
وأكد أن "هذا الفريق الجمهوري متحد وراء أجندة الرئيس (المنتخب دونالد) ترمب ويبدأ عملنا اليوم".
ونوهت الصحيفة بأن ثون يحظى بشعبية كبيرة بين زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ "وقد اكتسب نهجه الودود والمتواضع في إدارة المجلس ثقة زملائه من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين".
وكان ثون قد أعلن عن نيته الترشح لمنصب الزعيم بعد فترة وجيزة من تصريح ماكونيل في فبراير الماضي أنه سيتقاعد من قيادة الحزب الجمهوري في نهاية هذا العام.
وتعهد "بعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لتحسين التنسيق مع الجمهوريين في مجلس النواب ومع نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس للبقاء على اتصال مع البيت الأبيض في عهد ترامب" وفقا لما ذكرت الصحيفة.
كما "وافق على استضافة مؤتمر لقضايا الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في ديسمبر (الشهر المقبل) لمناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز أجندة ترامب وإعطاء الأولوية لجلب مشاريع قوانين التخصيصات العادية إلى الكونغرس القادم لتجنب الحاجة إلى تمرير حزمة إنفاق شاملة أخرى قبل عيد الميلاد (نهاية ديسمبر)".
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون "مجموعة متنوعة من الموضوعات في المنتدى الذي عقد يوم الثلاثاء بما في ذلك استراتيجية رفع سقف الدين الفيدرالي العام المقبل واستكمال جدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ومقترحات إلغاء وزارة التعليم" وفقا لما نقلت ذا هيل عن مصادر شاركت في الاجتماع. (النهاية)

ر س ر



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