نادي الفتاة الكويتي يفوز على العربي القطري (3 1) في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 13 – 11 (كونا) –- حقق نادي الفتاة الكويتي فوزه الأول على نادي العربي القطري في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء بنتيجة (3 – 1) وذلك في انطلاق بطولة
أندية غرب آسيا لكرة الطاولة للرجال والسيدات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
اما في منافسات الرجال خسر نادي الفحيحيل من نادي قطر بنتيجة (3 – 1) كما خسر التضامن من نادي سار البحريني بنتيجة (0 - 3).
ويشارك نادي الفتاة الكويتي في البطولة ويلعب بمجموعة تضم اندية المرأة القطرية ونادي العروبة الإماراتي ونادي الأرثودكسي الأردني والنادي العربي القطري.
ويلعب نادي الفحيحيل في مجموعة تضم نادي قطر القطري ونادي السليمانية العراقي فيما تضم مجموعة نادي التضامن كل من نادي سار البحريني ونادي الفتح الرياضي.
وتقام منافسات البطولة التي انطلقت في صالة نادي قطر الرياضي اليوم على ست طاولات خلال فترتين صباحية ومسائية حيث يديرها المنافسات 14 حكما من الاتحاد القطري وتختتم يوم السبت المقبل. (النهاية)
س س س / س ع م
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