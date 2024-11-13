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السعودية توقع على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 11 (كونا) -- وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأربعاء على اتفاقية برنامج تنفيذي مشترك مع وزراء الطاقة في كل من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأوضحت الوكالة ان البرنامج يركز على تنفيذ إقامة شراكة إستراتيجية لتقييم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي باستخدام الطاقة المتجددة بهدف تحسين كفاءة البنى التحتية للطاقة وتعزيز دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الشبكات الوطنية للدول المشاركة.
ويشمل البرنامج وفقا للوكالة تحديد ودراسة فرص الاستثمار المشترك مما يتيح للدول الأربع تطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي لدعم مبادرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتخزينها والتي تنفذها شركة (أكواباور) في الدول الثلاث وغيرها من المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الى أن الوزراء اتفقوا على اعتماد آلية تبادل المعلومات والخبرات بما يشمل تبادل المعرفة بين الخبراء والمتخصصين وتنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة وعقد جلسات عمل مشتركة لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول.
وذكرت ان هذا التوقيع يأتي تنفيذا لمذكرات التفاهم الثنائية التي سبق توقيعها بين المملكة العربية السعودية وكازاخستان في مجال الطاقة بتاريخ 12 يونيو 2023 في الرياض واتفاقيتي التعاون في مجال الطاقة مع أذربيجان في 24 مايو 2023 في الرياض وأوزبكستان في 17 أغسطس 2022 في جدة.
وعلى صعيد متصل أشارت الوكالة الى أن وزير الطاقة السعودي شهد ايضا توقيع اتفاقيتين إستراتيجيتين بين شركة (أكوا باور) وعدد من الجهات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في كل من أوزبكستان وأذربيجان.(النهاية)

ع ش / س ع م




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