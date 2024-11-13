السعودية توقع على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 13 - 11 (كونا) -- وقع وزير
الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأربعاء على اتفاقية برنامج تنفيذي مشترك مع وزراء الطاقة في كل من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأوضحت الوكالة ان البرنامج يركز على تنفيذ إقامة شراكة إستراتيجية لتقييم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي باستخدام الطاقة المتجددة بهدف تحسين كفاءة البنى التحتية للطاقة وتعزيز دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الشبكات الوطنية للدول المشاركة.
ويشمل البرنامج وفقا للوكالة تحديد ودراسة فرص الاستثمار المشترك مما يتيح للدول الأربع تطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي لدعم مبادرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتخزينها والتي تنفذها شركة (أكواباور) في الدول الثلاث وغيرها من المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الى أن الوزراء اتفقوا على اعتماد آلية تبادل المعلومات والخبرات بما يشمل تبادل المعرفة بين الخبراء والمتخصصين وتنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة وعقد جلسات عمل مشتركة لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول.
وذكرت ان هذا التوقيع يأتي تنفيذا لمذكرات التفاهم الثنائية التي سبق توقيعها بين المملكة العربية السعودية وكازاخستان في مجال الطاقة بتاريخ 12 يونيو 2023 في الرياض واتفاقيتي التعاون في مجال الطاقة مع أذربيجان في 24 مايو 2023 في الرياض وأوزبكستان في 17 أغسطس 2022 في جدة.
وعلى صعيد متصل أشارت الوكالة الى أن وزير الطاقة السعودي شهد ايضا توقيع اتفاقيتين إستراتيجيتين بين شركة (أكوا باور) وعدد من الجهات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في كل من أوزبكستان وأذربيجان.(النهاية)
ع ش / س ع م
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