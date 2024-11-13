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بريطانيا ورومانيا توقعان اتفاقية دفاعية لتعزيز التعاون العسكري

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 11 (كونا) -- وقعت بريطانيا ورومانيا اليوم الاربعاء على اتفاقية دفاعية تهدف الى تعزيز التعاون العسكري في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
واكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صحفي ان الاتفاقية وقعها عن الجانب البريطاني وزير الدفاع جون هيلي وعن الجانب الروماني نظيره انجل تيلفار الذي يزور لندن حاليا.
وذكرت الوزارة ان "الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة دفاع مشتركة من شأنها توفير الإطار الذي يمكن من خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) والعمل معا بشكل أفضل في مواجهة التهديدات المشتركة".
واكد البيان ان الوزيرين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا وتحسين فعالية وكفاءة القوات المسلحة لكل دولة وتطوير تبادل المعلومات.
وأشار إلى ان البلدين يتقاسمان دعما ثابتا لأوكرانيا حيث أرسلت رومانيا عسكريين إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب أكثر من 45 ألف مجند أوكراني معتبرا ان أمن المملكة المتحدة يبدأ في أوكرانيا وبالتعاون مع رومانيا "سيتواصل دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير الشرعي". (النهاية)

م ر ن / ر ج



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