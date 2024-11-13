بريطانيا ورومانيا توقعان اتفاقية دفاعية لتعزيز التعاون العسكري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 13 - 11 (كونا) -- وقعت بريطانيا ورومانيا اليوم الاربعاء على اتفاقية دفاعية تهدف الى تعزيز التعاون العسكري في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
واكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صحفي ان الاتفاقية وقعها عن الجانب البريطاني وزير
الدفاع جون هيلي وعن الجانب الروماني نظيره انجل تيلفار الذي يزور لندن حاليا.
وذكرت الوزارة ان "الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة دفاع مشتركة من شأنها توفير الإطار الذي يمكن من خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) والعمل معا بشكل أفضل في مواجهة التهديدات المشتركة".
واكد البيان ان الوزيرين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا وتحسين فعالية وكفاءة القوات المسلحة لكل دولة وتطوير تبادل المعلومات.
وأشار إلى ان البلدين يتقاسمان دعما ثابتا لأوكرانيا حيث أرسلت رومانيا عسكريين إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب أكثر من 45 ألف مجند أوكراني معتبرا ان أمن المملكة المتحدة يبدأ في أوكرانيا وبالتعاون مع رومانيا "سيتواصل دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير الشرعي". (النهاية)
م ر ن / ر ج
MENAFN13112024000071011013ID1108883218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.