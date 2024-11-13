فرنسا تؤكد رفضها لاتفاق التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع مجموعة (ميركوسور) بالشروط الحالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 13 - 11 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاربعاء ان بلاده لن تقبل باتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة (ميركوسور) بالشروط المطروحة الحالية. وأوضح بارنييه للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه أخبرها أن "هذا الاتفاق غير مقبول من قبل فرنسا ولن يكون كذلك" مضيفا أنه يوصي "بعدم تجاوز موقف بلد مثل فرنسا بشانه”.
وتأسست مجموعة (الميركوسور) في عام 1991 وهو اختصار لـ“السوق المشتركة للجنوب” ويضم خمسة بلدان البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي وبوليفيا ويرغب الاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكته مع هذه المجموعة من خلال اتفاق مشترك قبل نهاية العام الجاري.
لكن مشروع الاتفاق يثير جدلا كبيرا ويواجه معارضة فرنسية قوية حيث سبق أن عبرت القطاعات الفرنسية للحوم البقر والدواجن والحبوب والسكر عن معارضتها لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين في جبهة موحدة تهدف إلى“تعزيز” تحرك فرنسا ضد هذه الاتفاق.
وقد دعا تحالف النقابات الزراعية الرئيسية في فرنسا إلى احتجاج وطني للمزارعين ابتداء من يوم الاثنين 18 نوفمبر ضد هذا المشروع قائلة أنها تريد“إسماع صوت فرنسا” التي تبدو معزولة نسبيا على الساحة الأوروبية في معارضتها لهذه الاتفاقية.(النهاية)
ا ر ن / س ع م
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