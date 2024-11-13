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فرنسا تؤكد رفضها لاتفاق التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع مجموعة (ميركوسور) بالشروط الحالية

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 11 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاربعاء ان بلاده لن تقبل باتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة (ميركوسور) بالشروط المطروحة الحالية. وأوضح بارنييه للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه أخبرها أن "هذا الاتفاق غير مقبول من قبل فرنسا ولن يكون كذلك" مضيفا أنه يوصي "بعدم تجاوز موقف بلد مثل فرنسا بشانه”.
وتأسست مجموعة (الميركوسور) في عام 1991 وهو اختصار لـ“السوق المشتركة للجنوب” ويضم خمسة بلدان البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي وبوليفيا ويرغب الاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكته مع هذه المجموعة من خلال اتفاق مشترك قبل نهاية العام الجاري.
لكن مشروع الاتفاق يثير جدلا كبيرا ويواجه معارضة فرنسية قوية حيث سبق أن عبرت القطاعات الفرنسية للحوم البقر والدواجن والحبوب والسكر عن معارضتها لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين في جبهة موحدة تهدف إلى“تعزيز” تحرك فرنسا ضد هذه الاتفاق.
وقد دعا تحالف النقابات الزراعية الرئيسية في فرنسا إلى احتجاج وطني للمزارعين ابتداء من يوم الاثنين 18 نوفمبر ضد هذا المشروع قائلة أنها تريد“إسماع صوت فرنسا” التي تبدو معزولة نسبيا على الساحة الأوروبية في معارضتها لهذه الاتفاقية.(النهاية)

ا ر ن / س ع م




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